श्री गंगानगर

अमृत 2.0 योजना के तहत जिले के 10 शहरी क्षेत्रों में जल परियोजना का होगा विस्तार

-72 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि से जलापूर्ति व्यवस्था में होगा सुधार

श्री गंगानगर

Krishan Ram

Sep 17, 2025

  • श्रीगंगानगर.जलापूर्ति की बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार ने अमृत 2.0 योजना के तहत 72 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि खर्च कर रही है। इस राशि का उपयोग जिले के 10 शहरी क्षेत्रों में जल परियोजना के विस्तार और सुधार के लिए किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से इन इलाकों में जलापूर्ति का सिस्टम मजबूत किया जाएगा,ताकि नागरिकों को स्वच्छ,पर्याप्त और नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

इन 10 शहरों में होगा विस्तार

  • इस परियोजना के तहत सादुलशहर,गजसिंहपुर, पदमपुर, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, लालगढ़ जाटान और सूरतगढ़ शहर में जयपुर की मैसर्स श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को कार्य सौंपा गया है। वहीं, अनूपगढ़, श्रीविजयनगर और रायसिंहनगर के शहरी क्षेत्रों में काम करवाने के लिए सुरेंद्र कुमार बंसल की फर्म को जिम्मेदारी दी गई है।

पांच वर्ष तक रहेगी इनकी जिम्मेदारी

  • विभाग के अनुसार जिले की इन दस परियोजनाओं पर इन फर्मों को पांच वर्षों तक वाटरवक्र्स का रख-रखाव और पानी की सप्लाई का कार्य करने का अनुबंधित भी किया गया है।

विस्तार में ये कार्य होंगे

  • शहरी जल योजना के तहत इन शहरों में पर्याप्त पानी भंडारण के लिए बड़ी टंकियों का निर्माण,उच्च जलाशय, आरजीएफ (रिजर्व ग्राउंड फाउंडेशन), पाइपलाइन,नई मोटरें, स्टोरेज टैंक, पंप हाउस और विभिन्न प्रकार की अलग-अलग पाइप लाइन का विस्तार किया जाएगा।

इनका कहना है

  • अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत जिले के 10 शहरों में कुल 72 करोड़ 92 लाख रुपए की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना से शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति का ढांचा मजबूत किया जा रहा है, ताकि पानी की कोई समस्या नहीं आए। शहर के लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पानी मिलेगा।
  • विजय कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, श्रीगंगानगर

