2 कारों की भिड़ंत में महिला की मौत, बाइक के कट मारने से हुआ दर्दनाक हादसा, एक परिवार सालासर से आ रहा था दूसरा जा रहा था

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan Road Accident: पल्लू कस्बे से दो किलोमीटर दूर पल्लू-सरदारशहर मेगा हाइवे पर स्थित बालाजी मंदिर के पास रविवार को दो कारों की आमने-सामने की भिडंत हो गई। जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई व 9 सवारियां गंभीर घायल हो गई। जिन्हें पुलिस जवानों की सहायता से एबुलेंस की सहायता से स्थानीय सीएचसी सेंटर लाया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
मौके पर मौजूद हैड कांस्टेबल श्रवण कुमार ने बताया कि रविवार सुबह लगभग नौ बजे पुलिस को हादसे की सूचना मिलने पर तुरंत एबुलेंस को लेकर मौके पर पहुंचे। दोनों कारों में सवार सभी लोग श्रद्धालु थे।
जिनमें एक गाड़ी में सवार लोग बालाजी के दर्शन कर नूरपुरा ढाणी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जा रही थी एवं दूसरी गाड़ी में अबोहर पंजाब से सालासर बालाजी के दर्शनार्थ श्रद्धालु जा रहे थे। दोनों कारों में दस सवारियां थीं। जिनको गंभीर घायल अवस्था में स्थानीय हॉस्पिटल लाया गया।
जहां सुषमा रानी (55) पत्नी सुरेन्द्र पाल अरोड़ा, निवासी अबोहर पंजाब को मृत घोषित कर दिया गया। दुर्घटना में पल्लवी (30) पत्नी विशाल, दिव्यांश (03) पुत्र विशाल, विशाल (38) पुत्र सुरेन्द्र पाल, रीटा (47) पत्नी प्रवीण सभी निवासी अबोहर व धर्मपाल (25) पुत्र बृजलाल, निवासी नूरपुरा ढाणी, रवि (28) पुत्र रिछपाल, निवासी रासुवाला, नरेश पुत्र भानीराम निवासी नूरपुरा, सुरेन्द्र व वीरू निवासी नूरपुरा गंभीर घायल हो गए।
मेगा हाइवे पर दो कारों में हुई भीषण भिडंत एक बाइक चालक की लापरवाही से हुई बताई जा रही है। आसपास के खेतों में काम करने वाले किसानों व हादसा स्थल के पास लगे भंडारे के सेवादारों ने बताया एक बाइक चालक पल्लू से सालासर जा रहा था, उसने कट मारा, जिससे दोनों कारों के चालकों ने उसको बचाने के चक्कर में आपस में टकरा गए।
