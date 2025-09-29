2 कारों की भिड़ंत में महिला की मौत, बाइक के कट मारने से हुआ दर्दनाक हादसा, एक परिवार सालासर से आ रहा था दूसरा जा रहा था

Rajasthan Road Accident: पल्लू कस्बे से दो किलोमीटर दूर पल्लू-सरदारशहर मेगा हाइवे पर स्थित बालाजी मंदिर के पास रविवार को दो कारों की आमने-सामने की भिडंत हो गई। जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई व 9 सवारियां गंभीर घायल हो गई। जिन्हें पुलिस जवानों की सहायता से एबुलेंस की सहायता से स्थानीय सीएचसी सेंटर लाया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।