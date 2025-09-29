Baran: ‘कंकाल बनकर मिला 1 महीने से लापता बेटा…’, पुलिस का फोन आते ही रोते-रोते पहुंचे परिजन

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Skeleton Found In Field: अंता थाना क्षेत्र के सोरखण्ड गांव में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक किसान को अपने खेत में फसल कटाई के दौरान एक नर कंकाल पड़ा हुआ मिला। यह घटना उस समय सामने आई जब किसान महावीर मीणा अपने खेत में बाजरे की फसल की कटाई कर रहा था। अचानक कुछ सूखे हड्डियों के टुकड़े उसकी नजर में आए और उसने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही अंता थानाधिकारी दिग्विजय सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने नर कंकाल की जांच शुरू की। कंकाल के पास से कुछ कपड़े और एक आधार कार्ड बरामद किया गया। आधार कार्ड की मदद से युवक की पहचान 30 साल के युवक अनिल नायक निवासी देवपुरा गांव के रूप में की गई।
थानाधिकारी ने बताया कि कंकाल की पहचान के बाद यह जानकारी सामने आई कि अनिल के पिता बृजमोहन नायक ने करीब एक महीने पूर्व अंता थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि अनिल खेत पर जाने की बात कहकर निकला था और फिर वापस नहीं लौटा।
कंकाल की सूचना मिलने पर अनिल के परिजन भी रोते-रोते घटनास्थल पर पहुंचे। आधार कार्ड, कपड़ों और शरीर की बनावट के आधार पर उन्होंने उसकी पहचान की पुष्टि की। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अंता अस्पताल भेजा गया है।
