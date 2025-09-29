Patrika LogoSwitch to English

Baran: 'कंकाल बनकर मिला 1 महीने से लापता बेटा…', पुलिस का फोन आते ही रोते-रोते पहुंचे परिजन

Rajasthan News: अंता के सोरखण्ड गांव में एक खेत में नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। कंकाल के पास मिला आधार कार्ड देखकर उसकी पहचान देवपुरा निवासी अनिल नायक के रूप में हुई जो एक महीने से लापता था।

less than 1 minute read

बारां

image

Akshita Deora

Sep 29, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Skeleton Found In Field: अंता थाना क्षेत्र के सोरखण्ड गांव में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक किसान को अपने खेत में फसल कटाई के दौरान एक नर कंकाल पड़ा हुआ मिला। यह घटना उस समय सामने आई जब किसान महावीर मीणा अपने खेत में बाजरे की फसल की कटाई कर रहा था। अचानक कुछ सूखे हड्डियों के टुकड़े उसकी नजर में आए और उसने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही अंता थानाधिकारी दिग्विजय सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने नर कंकाल की जांच शुरू की। कंकाल के पास से कुछ कपड़े और एक आधार कार्ड बरामद किया गया। आधार कार्ड की मदद से युवक की पहचान 30 साल के युवक अनिल नायक निवासी देवपुरा गांव के रूप में की गई।

एक महीने से लापता था अनिल

थानाधिकारी ने बताया कि कंकाल की पहचान के बाद यह जानकारी सामने आई कि अनिल के पिता बृजमोहन नायक ने करीब एक महीने पूर्व अंता थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि अनिल खेत पर जाने की बात कहकर निकला था और फिर वापस नहीं लौटा।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

कंकाल की सूचना मिलने पर अनिल के परिजन भी रोते-रोते घटनास्थल पर पहुंचे। आधार कार्ड, कपड़ों और शरीर की बनावट के आधार पर उन्होंने उसकी पहचान की पुष्टि की। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अंता अस्पताल भेजा गया है।

Rajasthan: झुंझुनूं के जवान की संदिग्ध मौत, अलवर मिलिट्री कैंप के बाथरूम में मिला शव; रेता हुआ था गला
झुंझुनू

200 बीघा वनभूमि अतिक्रमण मुक्त कराई

कस्बाथाना वनखंड सुमेरा भोयल मौजा बूढ़ी भोयल मंतीरा में रविवार को विभिन्न अतिक्रमियों से करीब 200 बीघा वनभूमि को 4 जेसीबी मशीन एवं 4 ट्रैक्टरों की सहायता से अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
बारां

खुशखबर : शुरू हुआ सीसवाली-समसपुर-बारां रोड का काम, तीन माह में हो जाएगा पूरा

राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा 2022-23 के तहत स्टेट हाइवे 37 सीसवाली-बारां की 35 किमी लम्बी और 7 मीटर चौड़ी सडक़ निर्माण की घोषणा की गई थी। इसके लिए करीब 72 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इसमें से करीब 56 करोड़ की लागत से सिविल वर्क होना है।
बारां

जब गरबा में पहुंच गए अवांछित युवक, पता चलते ही पण्डाल से बाहर निकाला

हिन्दू अखाड़ा समिति द्वारा लगातार समझाइश करने के बावजूद भी कोटा रोड स्थित एक होटल में चल रहे डांडिया कार्यक्रम में दूसरे समुदाय के कुछ युवक गरबा पांडाल में घुस गए।
बारां

तबीयत बिगड़ी तो मौके पर पहुंचे अधिकारी, कराया अनशन समाप्त

युवकों में रोष गहरा गया तथा दो युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया तथा मांगों के अनुसार निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। पंचायत समिति के बीडीओ हर्ष महावर ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया।
बारां

अंता के 16 का आज और मांगरोल के 11 सरपंचों का 3 को कार्यकाल खत्म

अन्ता क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों में 29 सितम्बर को निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। वहीं मांगरोल क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों में 4 अक्टूबर को सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
बारां
