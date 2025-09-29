Baran: ‘कंकाल बनकर मिला 1 महीने से लापता बेटा…’, पुलिस का फोन आते ही रोते-रोते पहुंचे परिजन

Skeleton Found In Field: अंता थाना क्षेत्र के सोरखण्ड गांव में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक किसान को अपने खेत में फसल कटाई के दौरान एक नर कंकाल पड़ा हुआ मिला। यह घटना उस समय सामने आई जब किसान महावीर मीणा अपने खेत में बाजरे की फसल की कटाई कर रहा था। अचानक कुछ सूखे हड्डियों के टुकड़े उसकी नजर में आए और उसने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी।