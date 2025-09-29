Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan: झुंझुनूं के जवान की संदिग्ध मौत, अलवर मिलिट्री कैंप के बाथरूम में मिला शव; रेता हुआ था गला

Rajasthan News: झुंझुनूं के बगड़ के अलीपुर गांव के सेना में हवलदार पद पर कार्यरत पवन कुमार का शव अलवर में बाथरूम में संदिग्धावस्था में मिला है।

less than 1 minute read

झुंझुनू

image

Nirmal Pareek

Sep 29, 2025

soldier from Jhunjhunu

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: झुंझुनूं के बगड़ के अलीपुर गांव के सेना में हवलदार पद पर कार्यरत पवन कुमार का शव अलवर में बाथरूम में संदिग्धावस्था में मिला है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मृतक अलीपुर गांव का पवन भांबू पुत्र जयप्रकाश है। वह अलवर में मिलिट्री कैंप में हवलदार के पद पर कार्यरत था।

मृतक की पत्नी मुनेश देवी ने पुलिस को फोन पर बताया कि पवन घर नहीं पहुंचा है, जिसपर जांच की गई तो वह एक बाथरूम में लहुलूहान अवस्था में पड़ा हुआ मिला। उसका गला रेता हुआ था। पवन को तुरंत मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के साथी हवलदार जयकुमार ने पुलिस में रिपोर्ट दी।

पिता व दादा भी सेना में

मृतक का पूरा परिवार ही देश सेवा में लगा हुआ है। पवन के दादा झूथाराम भांबू, पिता जयप्रकाश भी सेना से सेवानिवृत हो चुके हैं। पवन तीन भाई हैं। बड़ा भाई अश्वनी व सबसे छोटा भाई अजय कुमार भी सेना में अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत है।

पंद्रह साल पहले हुई शादी

पवन भांबू की शादी करीब 15 साल पहले जोधा के बास की मुनेश लमोरिया के साथ हुई थी। मृतक के एक 9 साल का बेटा दक्ष है जो कक्षा तीन में पढ़ाई कर रहा है। पवन की इससे पहले हिसार में ड्यूटी थी। पिछले सात माह से ही अलवर में (ईएनसी) में ड्यूटी पर था। पवन भांबू परिवार के साथ अलवर में रह रहा था। भाजपा नेता विश्वंभर पूनिया ने बताया कि पवन का शव सोमवार को अलवर से दोपहर 12 बगड़ लाया जाएगा। जहां पुलिस थाने से अलीपुर तक तिरंगा रैली निकाली जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘कांग्रेस का चरित्र सबके सामने है’, मेवाराम जैन की वापसी पर बोले मदन राठौड़; सोनम वांगचुक पर क्या कहा?
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 12:26 pm

Published on:

29 Sept 2025 12:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan: झुंझुनूं के जवान की संदिग्ध मौत, अलवर मिलिट्री कैंप के बाथरूम में मिला शव; रेता हुआ था गला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Monday Positive: रोजाना 1 रुपए चंदे से जुटा चुके 25 लाख, अब तक 3,639 लोगों की हुई मदद

झुंझुनू

Jhunjhunu News: ऑपरेशन सिंदूर में झुंझुनूं के शहीद सार्जेंट सुरेन्द्र मोगा के नाम पर समर्पित मेडिकल हॉल

झुंझुनू

पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, पिता-पुत्र की मौत, रिश्तेदार से मिलने लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे

accident in jhajhunu
झुंझुनू

Rajasthan: बलात्कार किया, अश्लील वीडियो भी बनाया, 1.5 लाख रुपए का जुर्माना…अब मिला 20 वर्ष का कठोर कारावास

Jhunjhunu News
झुंझुनू

राजस्थान में कब होंगे निकाय चुनाव? मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दी बड़ी जानकारी, ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

Minister Jhabar Singh Kharra
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.