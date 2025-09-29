Rajasthan: झुंझुनूं के जवान की संदिग्ध मौत, अलवर मिलिट्री कैंप के बाथरूम में मिला शव; रेता हुआ था गला

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: झुंझुनूं के बगड़ के अलीपुर गांव के सेना में हवलदार पद पर कार्यरत पवन कुमार का शव अलवर में बाथरूम में संदिग्धावस्था में मिला है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मृतक अलीपुर गांव का पवन भांबू पुत्र जयप्रकाश है। वह अलवर में मिलिट्री कैंप में हवलदार के पद पर कार्यरत था।
मृतक की पत्नी मुनेश देवी ने पुलिस को फोन पर बताया कि पवन घर नहीं पहुंचा है, जिसपर जांच की गई तो वह एक बाथरूम में लहुलूहान अवस्था में पड़ा हुआ मिला। उसका गला रेता हुआ था। पवन को तुरंत मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के साथी हवलदार जयकुमार ने पुलिस में रिपोर्ट दी।
मृतक का पूरा परिवार ही देश सेवा में लगा हुआ है। पवन के दादा झूथाराम भांबू, पिता जयप्रकाश भी सेना से सेवानिवृत हो चुके हैं। पवन तीन भाई हैं। बड़ा भाई अश्वनी व सबसे छोटा भाई अजय कुमार भी सेना में अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत है।
पवन भांबू की शादी करीब 15 साल पहले जोधा के बास की मुनेश लमोरिया के साथ हुई थी। मृतक के एक 9 साल का बेटा दक्ष है जो कक्षा तीन में पढ़ाई कर रहा है। पवन की इससे पहले हिसार में ड्यूटी थी। पिछले सात माह से ही अलवर में (ईएनसी) में ड्यूटी पर था। पवन भांबू परिवार के साथ अलवर में रह रहा था। भाजपा नेता विश्वंभर पूनिया ने बताया कि पवन का शव सोमवार को अलवर से दोपहर 12 बगड़ लाया जाएगा। जहां पुलिस थाने से अलीपुर तक तिरंगा रैली निकाली जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग