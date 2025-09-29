Rajasthan: झुंझुनूं के जवान की संदिग्ध मौत, अलवर मिलिट्री कैंप के बाथरूम में मिला शव; रेता हुआ था गला

पवन भांबू की शादी करीब 15 साल पहले जोधा के बास की मुनेश लमोरिया के साथ हुई थी। मृतक के एक 9 साल का बेटा दक्ष है जो कक्षा तीन में पढ़ाई कर रहा है। पवन की इससे पहले हिसार में ड्यूटी थी। पिछले सात माह से ही अलवर में (ईएनसी) में ड्यूटी पर था। पवन भांबू परिवार के साथ अलवर में रह रहा था। भाजपा नेता विश्वंभर पूनिया ने बताया कि पवन का शव सोमवार को अलवर से दोपहर 12 बगड़ लाया जाएगा। जहां पुलिस थाने से अलीपुर तक तिरंगा रैली निकाली जाएगी।