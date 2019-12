तीन बच्चों का पिता बोतल में भरने गया था पानी, पैर फिसलकर डूबने से हुई दर्दनाक मौत, परिवार का बुरा हाल...

बोतल में पानी भरते समय डिग्गी में डूबने से यूपी के एक युवक की दर्दनाक मौत ( youth dies due to drowning in pond ) हो गई। पुलिस ( sri ganganagar police ) ने बताया कि जितेंद्र शनिवार सुबह उठकर शौच को जाने के लिए वह डिग्गी से बोतल में पानी भरते समय पानी में फिसल गया। ( drowning in pond )