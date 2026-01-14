दिल्ली में और महंगी होगी प्रॉपर्टी, नए सर्किल रेट का ब्लू प्रिंट तैयार, 10 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी की तैयारी!

Circle rate अगर दिल्ली में घर बनाने की सोच रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी या फिर बेचनी है तो यह खबर आपके लिए ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में रिहायशी संपत्तियों में सर्किल रेट बढ़ने वाले हैं। यहां अलग-अलग इलाकों के हिसाब से सर्किल रेट में 10 से लेकर 40 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी की उम्मीद है। जानकारों की माने तो A और H श्रेणी इस बढ़ोत्तरी से बाहर रह सकती हैं या फिर यहां मामूली बढ़ोत्तरी होगी। बाकी सभी श्रेणियों में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी रेखा गुप्ता सरकार ने कर ली है। इस बार एक खास बात यह भी है कि सभी श्रेणियों की सब श्रेणी भी बनाई जा सकती है। इसी के साथ खेती की जमीन पर सर्किल रेट में ढाई करोड़ से लेकर पांच करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़ोत्तरी हो सकती है।