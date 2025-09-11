पूर्णिया एयरपोर्ट से 15 सितंबर से फ्लाइट होगी शुरू, ये दो डेस्टिनेशन होंगे कवर

बिहार के हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। Indigo के साथ Star Air 15 सितंबर से पूर्णिया से क्रमश: कोलकाता और अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट सर्विस शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान स्कीम (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत बनाए गए हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इन उड़ानों के साथ पूर्णिया के नए बने एयरपोर्ट से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। बिहार सरकार ने प्रदेश में 15 ऐसे एयरपोर्ट विकसित करने का ऐलान किया है। इनकी अनुमानित लागत 11,500 लाख रुपये आएगी, जिसका बजट 2025 में ऐलान किया गया था।