पूर्णिया एयरपोर्ट से 15 सितंबर से फ्लाइट होगी शुरू, ये दो डेस्टिनेशन होंगे कवर

पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए भी उड़ान सेवा शुरू होगी।

पटना

Ashish Deep

Sep 11, 2025

Flights
पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट है। ( फोटो-पत्रिका)

बिहार के हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। Indigo के साथ Star Air 15 सितंबर से पूर्णिया से क्रमश: कोलकाता और अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट सर्विस शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान स्कीम (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत बनाए गए हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इन उड़ानों के साथ पूर्णिया के नए बने एयरपोर्ट से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। बिहार सरकार ने प्रदेश में 15 ऐसे एयरपोर्ट विकसित करने का ऐलान किया है। इनकी अनुमानित लागत 11,500 लाख रुपये आएगी, जिसका बजट 2025 में ऐलान किया गया था।

इंडिगो की उड़ान सेवाएं हफ्ते में 3 दिन

इंडिगो एयरलाइन एटीआर एयरक्राफ्ट के जरिए हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सेवाएं देगी। इसके साथ पूर्णिया एयरलाइन के लिए 94वां गंतव्य बन जाएगा और कुल मिलाकर 137वां डेस्टिनेशन होगा। एयरलाइन पहले ही पटना, गया और दरभंगा में उड़ान सेवाएं दे रही है। पूर्णिया बिहार का चौथा डेस्टिनेशन होगा।

सीमांचल को होगा फायदा

इस एयरपोर्ट से सीमांचल क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा। उन्हें कोलकाता का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। कोलकाता के जरिए यात्री अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इंडिगो के सेल्स हेड विनय मल्होत्रा ने कहा कि इस लॉन्च से एयरलाइन नेटवर्क का विस्तार होगा। Star Air की पूर्णिया से अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा का शेड्यूल हफ्ते में 3 दिन होगा।

क्या होगा इंडिगो का फ्लाइट शेड्यूल

कोलकाता से पूर्णिया के लिए फ्लाइट 12.30 बजे दोपहर में उड़ेगी और 13.40 पर अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। वहीं पूर्णिया से कोलकाता के लिए फ्लाइट दोपहर ढाई बजे उड़ेगी और 15.40 बजे कोलकाता पहुंचेगी। उड़ान की टिकट बुकिंग इंडिगो ने शुरू कर दी है।

