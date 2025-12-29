29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Ladki Bahin Yojana से 26 लाख लाभार्थी बाहर! इन लोगों के खाते में कब आएंगे 1500 रुपये? लेटेस्ट अपडेट

Ladki Bahin Yojana: माझी लाडकी बहीण योजना के लाभार्थियों के लिए e-KYC कराना जरूरी है। अगर 31 दिसंबर 2025 तक प्रक्रिया पूरी नहीं की तो अगली किस्त अटक सकती है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Dec 29, 2025

Get the eKYC of Ladki Bahin Yojana done soon

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का अगर आप भी लाभार्थी हैं और अभी तक आपने eKYC नहीं कराया है तो आपकी भी अगली किस्त फंस सकती है। दरअसल, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार-आधारित e-KYC पूरा करना जरूरी है, नहीं तो भुगतान रोका जा सकता है।

क्या है लेटेस्ट अपडेट ?

योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक आधार-आधारित e-KYC पूरा करना अनिवार्य किया गया है, अन्यथा भुगतान रोका जा सकता है। वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना में ₹36,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। नमो शेतकरी महा-सम्मान निधि से जुड़ी महिलाओं को ₹1,500 की कुल सहायता सुनिश्चित करने के लिए ₹500 अतिरिक्त राशि दी जाती है। वहीं, योजना को पारदर्शी बनाने के लिए अयोग्य लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें हाल ही में 2,200 से अधिक नाम हटाए गए हैं, जबकि इससे पहले करीब 26 लाख अयोग्य नाम सूची से बाहर किए जा चुके हैं।

कौन है पात्र (Eligibility)

आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने वाला लाभार्थी महाराष्ट्र निवासी अवश्य होना चाहिए। इसके साथ ही राज्य की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाएं तथा परिवार की केवल एक अविवाहित महिला पात्र होगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष तक होनी चाहिए। लाभार्थी के पास आधार से जुड़ा अपना बैंक खाता होना जरूरी है। लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीली/केशरी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं।

ये नहीं होंगे लाभार्थी

सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, पूर्व जनप्रतिनिधि या 5 एकड़ सिंचित या 10 एकड़ असिंचित भूमि वाले परिवार के लोगों को इस योजना से वंचित रखा गया है।

e-KYC कैसे करें पूरा?

e-KYC पूरा करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ खोलें। इसके बाद होमपेज पर e-KYC विकल्प पर क्लिक करें और आधार नंबर व कैप्चा दर्ज कर घोषणा पर टिक करें। अब OTP जनरेट करें, जिसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज कर अपनी जानकारी वेरीफाई करें और Submit करें। प्रक्रिया पूरी होने पर स्क्रीन पर पुष्टि संदेश दिखाई देगा और SMS भी प्राप्त होगा। e-KYC की स्थिति देखने के लिए “Applications Made Earlier” सेक्शन में जाकर स्टेटस चेक किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन (New Application Process)

इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले अकाउंट बनाएं या पहले से मौजूद अकाउंट से लॉगिन करें, इसके बाद आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की स्थिति जानने के लिए नियमित रूप से स्टेटस चेक करते रहें।

ऑफ़लाइन फॉर्म ( Ladki Bahin Yojana )

आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम सेवक कार्यालय, या आपले सरकार केंद्र पर भी उपलब्ध हैं।

क्या है Ladki Bahin Yojana ?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना) महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख आर्थिक सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 (सालाना ₹18,000) की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। यह योजना जुलाई 2024 में शुरू हुई थी और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है।

ये भी पढ़ें

एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार…शिंदे के मंत्री के दावे से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज
मुंबई
Sharad Pawar to join NDA stirs up Maharashtra politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

देवेन्द्र फडणवीस

Updated on:

29 Dec 2025 04:35 pm

Published on:

29 Dec 2025 04:29 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Ladki Bahin Yojana से 26 लाख लाभार्थी बाहर! इन लोगों के खाते में कब आएंगे 1500 रुपये? लेटेस्ट अपडेट

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर-2’ को लेकर बड़ा अपडेट, 46 सेकंड का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने

Sunny Deol Border 2 update
बॉलीवुड

ट्रैफिक जाम की एक आवाज और बदल गई जिंदगी: सिंगर चिन्मयी त्रिपाठी ने संघर्ष से बनाया ये मकाम

Jayanthi Ranganathan on Young singer Chinmayi achieved success in this way
बॉलीवुड

हूबहू आमिर खान… फेमस कॉमेडियन को देख लोग हुए कंफ्यूज्ड, सामने आया वीडियो

Sunil Grover
OTT

‘धुरंधर’ के ‘लुल्ली डकैत’ ने बताया कैसे शूट हुआ था पैंट में हाथ डालने वाला सीन? स्क्रीप्ट पढ़ते ही हो गए थे नर्वस

Dhurandhar Lulli Dakait Naseem Mughal big revealed on petrol scene with ranveer singh said character was lusty
बॉलीवुड

वरुण धवन ने सुबह-सुबह किया इमोशनल पोस्ट, पेट डॉग का हुआ निधन

Varun Dhawan emotional post in morning he Pet Dog and joey sister angel Passed Away
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.