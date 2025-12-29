Ladki Bahin Yojana से 26 लाख लाभार्थी बाहर! इन लोगों के खाते में कब आएंगे 1500 रुपये? लेटेस्ट अपडेट

योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक आधार-आधारित e-KYC पूरा करना अनिवार्य किया गया है, अन्यथा भुगतान रोका जा सकता है। वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना में ₹36,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। नमो शेतकरी महा-सम्मान निधि से जुड़ी महिलाओं को ₹1,500 की कुल सहायता सुनिश्चित करने के लिए ₹500 अतिरिक्त राशि दी जाती है। वहीं, योजना को पारदर्शी बनाने के लिए अयोग्य लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें हाल ही में 2,200 से अधिक नाम हटाए गए हैं, जबकि इससे पहले करीब 26 लाख अयोग्य नाम सूची से बाहर किए जा चुके हैं।