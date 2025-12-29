Ladki Bahin Yojana से 26 लाख लाभार्थी बाहर! इन लोगों के खाते में कब आएंगे 1500 रुपये? लेटेस्ट अपडेट

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का अगर आप भी लाभार्थी हैं और अभी तक आपने eKYC नहीं कराया है तो आपकी भी अगली किस्त फंस सकती है। दरअसल, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार-आधारित e-KYC पूरा करना जरूरी है, नहीं तो भुगतान रोका जा सकता है।
योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक आधार-आधारित e-KYC पूरा करना अनिवार्य किया गया है, अन्यथा भुगतान रोका जा सकता है। वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना में ₹36,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। नमो शेतकरी महा-सम्मान निधि से जुड़ी महिलाओं को ₹1,500 की कुल सहायता सुनिश्चित करने के लिए ₹500 अतिरिक्त राशि दी जाती है। वहीं, योजना को पारदर्शी बनाने के लिए अयोग्य लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें हाल ही में 2,200 से अधिक नाम हटाए गए हैं, जबकि इससे पहले करीब 26 लाख अयोग्य नाम सूची से बाहर किए जा चुके हैं।
आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने वाला लाभार्थी महाराष्ट्र निवासी अवश्य होना चाहिए। इसके साथ ही राज्य की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाएं तथा परिवार की केवल एक अविवाहित महिला पात्र होगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष तक होनी चाहिए। लाभार्थी के पास आधार से जुड़ा अपना बैंक खाता होना जरूरी है। लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीली/केशरी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं।
सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, पूर्व जनप्रतिनिधि या 5 एकड़ सिंचित या 10 एकड़ असिंचित भूमि वाले परिवार के लोगों को इस योजना से वंचित रखा गया है।
e-KYC पूरा करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ खोलें। इसके बाद होमपेज पर e-KYC विकल्प पर क्लिक करें और आधार नंबर व कैप्चा दर्ज कर घोषणा पर टिक करें। अब OTP जनरेट करें, जिसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज कर अपनी जानकारी वेरीफाई करें और Submit करें। प्रक्रिया पूरी होने पर स्क्रीन पर पुष्टि संदेश दिखाई देगा और SMS भी प्राप्त होगा। e-KYC की स्थिति देखने के लिए “Applications Made Earlier” सेक्शन में जाकर स्टेटस चेक किया जा सकता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले अकाउंट बनाएं या पहले से मौजूद अकाउंट से लॉगिन करें, इसके बाद आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की स्थिति जानने के लिए नियमित रूप से स्टेटस चेक करते रहें।
आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम सेवक कार्यालय, या आपले सरकार केंद्र पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना) महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख आर्थिक सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 (सालाना ₹18,000) की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। यह योजना जुलाई 2024 में शुरू हुई थी और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है।
