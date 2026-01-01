Technology गाजियाबाद के सीवरों से निकलने वाली जहरीली गैस से चलेंगे नगर निगम के वाहन

यह प्लांट गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा में स्थित सीवरेज प्लांट पर ही लगेगा। यहां सीवर के पानी और मलबे से इस प्लांट में बायो सीएनजी बनाई जाएगी और फिर इसे साथ ही साथ टैंकों में स्टोर करके सीधे वाहनों में फिल कर दिया जाएगा। प्लानिंग के अनुसार इस प्लांट में प्रतिदिन पां हजार किलो तक बायो सीएनजी बन सकेगी। यह इतनी क्षमता है कि नगर निगम के 90 प्रतिशत वाहनों को संचालित कर सकेगा। जनवरी माह में नगर निगम इस प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर जारी करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यह योजना परवान चढ़ेगी और2926 में नगर निगम गाजियाबाद के वाहन सीवरेज से निकलने वाली जहरीली गैस से चलेंगे।