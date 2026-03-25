25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

जहाँ बंदूक की गूंज थी, अब गूंज रही हैं किताबों की सरसराहट, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 123 स्कूल फिर से खुले

CG News: शासन के सतत प्रयासों और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही योजनाओं के कारण सुकमा जिले में बंद पड़े स्कूलों को पुनः संचालित किया गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

2 min read
Google source verification

सुकमा

image

Khyati Parihar

Mar 25, 2026

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 123 स्कूल फिर से खुले (फोटो सोर्स- DPR)

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 123 स्कूल फिर से खुले (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा की नई अलख, सरकार और सुरक्षाबलों की पहल से जगी है, दुर्गम इलाकों में मॉडल स्कूल, 'नियद नेल्ला नार' जैसी योजनाओं और समर्पित शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, जो अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर और तकनीकी कौशल सीखकर अपना भविष्य संवार रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुदूर क्षेत्रों में अब शिक्षा का उजाला फिर से फैलने लगा है। शासन के सतत प्रयासों और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही योजनाओं के कारण सुकमा जिले में बंद पड़े स्कूलों को पुनः संचालित किया गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली है। अब इन क्षेत्रों में बंदूक की गूंज की जगह स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई, ककहरा और किताबों की सरसराहट सुनाई दे रही है, जो एक उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य का संकेत है।

नर्जीवित हुई शिक्षा व्यवस्था

वर्ष 2006 में माओवादी प्रभाव और सलवा जुडूम आंदोलन के चलते सुकमा जिले के कुल 123 स्कूल बंद हो गए थे, जिनमें 101 प्राथमिक और 21 माध्यमिक विद्यालय शामिल थे। प्रशासन के लगातार प्रयासों से अब इन सभी स्कूलों को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में जिले में एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो नक्सल प्रभाव के कारण बंद हो।

नक्सल आतंक से कभी छूटा था स्कूल, अब सुशासन से फिर जागी शिक्षा की अलख,उम्मीदों को मिल रहा सहारा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भय के कारण बंद हुए स्कूल फिर से खुल रहे हैं। स्कूल छोड़ चुके बच्चों की स्कूल में वापसी हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में शिक्षा का उजियारा बस्तर क्षेत्र की हर दिशा में फैल रहा है।

बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार

शिक्षा के विस्तार और छात्रों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिले में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। वर्तमान में 16 पोटा केबिन (आवासीय विद्यालय) संचालित हैं, जिनमें 6,722 छात्र अध्ययनरत हैं। इसके साथ ही 16 पोटा केबिन छात्रावासों में 1,389 विद्यार्थी रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप-3 (कक्षा 6वीं से 12वीं) के 3 विद्यालयों में 600 छात्राएं तथा टाइप-4 (कक्षा 9वीं से 12वीं) के 2 छात्रावासों में 200 छात्राएं लाभान्वित हो रही हैं।

“नियद नेल्ला नार योजना” से नई शुरुआत

वर्ष 2024-25 में “नियद नेल्ला नार योजना” के अंतर्गत सुकमा जिले के चयनित गांवों में 07 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, जिनमें अब तक 210 बच्चों ने प्रवेश लिया है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा 19 और नए विद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे शिक्षा का दायरा और अधिक विस्तृत होगा।

बदलाव की नई कहानी

जमीनी स्तर पर हो रहे ये सकारात्मक बदलाव न केवल बच्चों के भविष्य को संवार रहे हैं, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास और विकास की नई नींव भी रख रहे हैं। शासन द्वारा “पहले” और “अब” की तस्वीरों के माध्यम से इस परिवर्तन को प्रमाणित किया गया है।

ये भी पढ़ें

CM साय बोले- बस्तर में बंदूक नहीं, विश्वास की जीत… 3.29 करोड़ के इनामी 108 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण
रायपुर
CG News, Chhattisgarh cm vishnudeo sai

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 06:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / जहाँ बंदूक की गूंज थी, अब गूंज रही हैं किताबों की सरसराहट, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 123 स्कूल फिर से खुले

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Illegal liquor seizure: अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना नंबर स्कॉर्पियो में चल रही थी तस्करी

शराब माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
सुकमा

IED Recovery: नक्सलियों के 3 IED बम डिफ्यूज, सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता

नक्सलियों के 3 IED बम डिफ्यूज (photo source- Patrika)
सुकमा

10वीं की छात्रा गर्भवती मिलने पर प्रशासन सख्त, छात्रावास अधीक्षिका को कलेक्टर ने किया निलंबित

छात्रा गर्भवती मिलने पर प्रशासन सख्त (photo source- Patrika)
सुकमा

अस्पताल में दर्दनाक घटना! समय पर रेफर नहीं करने से गई दो जिंदगियां

अस्पताल में दर्दनाक घटना (photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: हैवी ब्लींडिंग के बाद अस्पताल पहुंची नाबालिग, जाँच में निकली गर्भवती, मचा हडक़ंप

CG News: हैवी ब्लींडिंग के बाद अस्पताल पहुंची नाबालिग, जाँच में निकली गर्भवती, मचा हडक़ंप
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.