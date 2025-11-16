CG News: सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ (Photo Patrika)
CG News: सुकमा जिले में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में तीन नक्सलियों के मारे जानें की खबर है। वहीं जवानों और नक्सलियों के बीच अब भी मुठभेड़ जारी है। सुकमा एसपी लगातार जवानों के संपर्क में हैं और मुठभेड़ के अपडेट ले रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, DRG जवानों और नक्सलियों के बीच भेज्जी चिंतागुफा के बीच के इलाके में मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ अभी भी जारी है और दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। वहीं इस मुठभेड़ में तीन नक्सलियों के मारे जानें की खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि, नक्सलियों के मरने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सुकमा एसपी लगातार जवानों के संपर्क में हैं और मुठभेड़ के अपडेट ले रहे हैं।
एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि डीआरजी की एक टीम की सुबह भेज्जी और चिंतागुफा थाना क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में गश्त कर रही थीं। इसी दौरान नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों की टीम को क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया था। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ में अब तक तीन नक्सली मारे गए हैं और अभियान अब भी जारी है।
बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ इस हालिया कार्रवाई के साथ इस साल छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ों में अब तक 262 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 233 नक्सली बस्तर संभाग में मारे गए, जिसमें सुकमा सहित सात जिले शामिल हैं जबकि 27 अन्य गरियाबंद जिले में मारे गए जो रायपुर संभाग में आता है। दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दो नक्सली मारे गए।
