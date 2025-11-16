CG News: सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि डीआरजी की एक टीम की सुबह भेज्जी और चिंतागुफा थाना क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में गश्त कर रही थीं। इसी दौरान नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों की टीम को क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया था। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ में अब तक तीन नक्सली मारे गए हैं और अभियान अब भी जारी है।