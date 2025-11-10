Patrika LogoSwitch to English

सुकमा

IED Blast in Sukma: लाल आतंक की दस्तक! सुकमा में नक्सलियों के IED ब्लास्ट से CRPF जवान घायल, इलाज जारी…

IED Blast in Sukma: सुकमा जिले के फूलबगडी थाना नक्सलियों के प्लांट किए आईईडी की चपेट में आकर सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है।

Google source verification

सुकमा

image

Shradha Jaiswal

Nov 10, 2025

IED Blast in Sukma: लाल आतंक की दस्तक! सुकमा में नक्सलियों के IED ब्लास्ट से CRPF जवान घायल, इलाज जारी...(photo-patrika)

IED Blast in Sukma: लाल आतंक की दस्तक! सुकमा में नक्सलियों के IED ब्लास्ट से CRPF जवान घायल, इलाज जारी...(photo-patrika)

IED Blast in Sukma: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के फूलबगडी थाना नक्सलियों के प्लांट किए आईईडी की चपेट में आकर सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर पहुंचा गया गया है। घायल जवान का इलाज रायपुर में जारी है। घायल जवान का नाम फिरोज खान है। एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि रविवार को दोपहर फूलबगडी व गोगुंडा के जंगल में एरिया डॉमिनेशन ड्यूटी जारी थी।

IED Blast in Sukma: आईईडी ब्लास्ट से जवान घाय

इसी दौरान सर्चिंग करते हुए जवान एक पगडंडी से गुजर रहे थे। इसी पगडंडी में नक्सलियों ने एक आईईडी प्लांट किया हुआ था। इस आईईडी पर 74 बटालियन के फिरोज खान का पांव पड़ गया। पांव का दबाव पड़ते ही उसमें विस्फोट हो गया। इससे उसके पैर में गंभीर चोट आई है।

साथी जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए घायल को सुरक्षित इलाके में पहुंचाया और हेलीपैड तक लाकर उसे रायपुर एयरलिफ्ट किया गया। सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और नक्सलियों की तलाश तेज कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में नक्सली लगातार आईईडी बिछाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सुकमा और आसपास के इलाकों में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनका उद्देश्य सुरक्षा बलों की गतिविधियों को बाधित करना है। फिलहाल घायल जवान की हालत स्थिर बताई जा रही है।

Updated on:

10 Nov 2025 09:25 am

Published on:

10 Nov 2025 09:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / IED Blast in Sukma: लाल आतंक की दस्तक! सुकमा में नक्सलियों के IED ब्लास्ट से CRPF जवान घायल, इलाज जारी…

