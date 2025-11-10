IED Blast in Sukma: लाल आतंक की दस्तक! सुकमा में नक्सलियों के IED ब्लास्ट से CRPF जवान घायल, इलाज जारी…

IED Blast in Sukma: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के फूलबगडी थाना नक्सलियों के प्लांट किए आईईडी की चपेट में आकर सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर पहुंचा गया गया है। घायल जवान का इलाज रायपुर में जारी है। घायल जवान का नाम फिरोज खान है। एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि रविवार को दोपहर फूलबगडी व गोगुंडा के जंगल में एरिया डॉमिनेशन ड्यूटी जारी थी।