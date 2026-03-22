IED Recovery: नक्सलियों के 3 IED बम डिफ्यूज, सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता

IED Recovery: सुकमा और आसपास के इलाके छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिने जाते हैं, जहां सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच लगातार मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं। नक्सली अक्सर सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़कों और जंगलों में आईईडी लगाते हैं, जो उनकी रणनीति का अहम हिस्सा होता है। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षाबलों ने आधुनिक तकनीक, खुफिया जानकारी और संयुक्त अभियानों के जरिए कई बड़ी साजिशों को नाकाम किया है।