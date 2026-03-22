22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

IED Recovery: नक्सलियों के 3 IED बम डिफ्यूज, सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता

IED Recovery: सुरक्षाबलों ने सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए 3 शक्तिशाली IED बम बरामद कर डिफ्यूज किए। समय रहते कार्रवाई से बड़ी साजिश नाकाम हो गई।

2 min read
Google source verification

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 22, 2026

नक्सलियों के 3 IED बम डिफ्यूज (photo source- Patrika)

नक्सलियों के 3 IED बम डिफ्यूज (photo source- Patrika)

IED Recovery: सुकमा जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों की एक गंभीर साजिश को विफल कर दिया। सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों ने जगरगुंडा-नरसापुरम मार्ग पर लगाए गए तीन शक्तिशाली आईईडी बरामद किए, जिन्हें समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक, 226वीं बटालियन के जवान नियमित सर्चिंग पर निकले थे।

IED Recovery: सर्चिंग टीम सुरक्षित वापस लौट आई…

इसी दौरान उन्हें सड़क किनारे संदिग्ध गतिविधि नजर आई, जिसके बाद तलाशी लेने पर तीन अलग-अलग स्थानों पर विस्फोटक उपकरण मिले। इन आईईडी का वजन क्रमशः 1 किलो, 2 किलो और 4 किलो था, जिन्हें सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगाया गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ता, डीएसएमडी टीम और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया।

सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इन विस्फोटकों को वहीं सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई पूरी होने के बाद सर्चिंग टीम सुरक्षित वापस लौट आई। इस बरामदगी से साफ संकेत मिलते हैं कि इलाके में नक्सलियों की सक्रियता अब भी बनी हुई है। सुरक्षाबलों ने क्षेत्र में सतर्कता और अभियान को और तेज कर दिया है, ताकि किसी भी संभावित हमले को समय रहते रोका जा सके।

नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम

IED Recovery: सुकमा और आसपास के इलाके छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिने जाते हैं, जहां सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच लगातार मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं। नक्सली अक्सर सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़कों और जंगलों में आईईडी लगाते हैं, जो उनकी रणनीति का अहम हिस्सा होता है। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षाबलों ने आधुनिक तकनीक, खुफिया जानकारी और संयुक्त अभियानों के जरिए कई बड़ी साजिशों को नाकाम किया है।

नक्सली अभियान पर विशेष जोर

बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की मदद से ऐसे विस्फोटकों को खोजकर नष्ट करना अब अभियानों का अहम हिस्सा बन गया है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का लक्ष्य निर्धारित समयसीमा के भीतर नक्सल प्रभाव को कम करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। इसके लिए लगातार सर्चिंग ऑपरेशन, सड़क निर्माण और स्थानीय लोगों के साथ समन्वय पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Mar 2026 01:28 pm

Published on:

22 Mar 2026 01:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / IED Recovery: नक्सलियों के 3 IED बम डिफ्यूज, सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

10वीं की छात्रा गर्भवती मिलने पर प्रशासन सख्त, छात्रावास अधीक्षिका को कलेक्टर ने किया निलंबित

छात्रा गर्भवती मिलने पर प्रशासन सख्त (photo source- Patrika)
सुकमा

अस्पताल में दर्दनाक घटना! समय पर रेफर नहीं करने से गई दो जिंदगियां

अस्पताल में दर्दनाक घटना (photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: हैवी ब्लींडिंग के बाद अस्पताल पहुंची नाबालिग, जाँच में निकली गर्भवती, मचा हडक़ंप

CG News: हैवी ब्लींडिंग के बाद अस्पताल पहुंची नाबालिग, जाँच में निकली गर्भवती, मचा हडक़ंप
सुकमा

सड़क किनारे महुआ बीन रही थी नन्ही ‘मंगली’, कलेक्टर का काफिला रुका… फिर बदल गई उसकी किस्मत

जब कलेक्टर खुद पहुंचे महुआ बीन रही ‘मंगली’ के द्वार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुकमा

CRPF की बड़ी कार्रवाई! 18 किलो विस्फोटक बरामद...

सुकमा के जंगलों में CRPF की बड़ी कार्रवाई! नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 18 किलो विस्फोटक बरामद...(photo-patrika)
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.