Independence Day 2025: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के गवाह बनेंगे सुकमा के 2 सरपंच

Independence Day 2025: इस साल 15 अगस्त को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सुकमा जिले का मान बढ़ाने वाली एक खास उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जिले के दो जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत बडेसट्टी के सरपंच कलमू जोगा और ग्राम पंचायत केरलापेदा के सरपंच भीमसेन वेट्टी को लाल किले पर आयोजित राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।