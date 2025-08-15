Independence Day 2025: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के गवाह बनेंगे सुकमा के 2 सरपंच

Independence Day 2025: इस साल 15 अगस्त को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सुकमा जिले का मान बढ़ाने वाली एक खास उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जिले के दो जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत बडेसट्टी के सरपंच कलमू जोगा और ग्राम पंचायत केरलापेदा के सरपंच भीमसेन वेट्टी को लाल किले पर आयोजित राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।
भारत सरकार का यह आमंत्रण उनके कार्यों की सराहना और सुकमा जिले के लिए गर्व का विषय है। दोनों जनप्रतिनिधियों के साथ वरुण मिश्रा, प्रोग्राम लीडर (पिरामल फाउंडेशन), नोडल अधिकारी के रूप में रहेंगे। कलमू जोगा और भीमसेन वेट्टी ने अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण विकास और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई है।
Independence Day 2025: आदिवासी बहुल इलाकों में योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। जब 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा लहराएगा, तब सुकमा के ये दो बेटे देशभक्ति, एकता और ग्रामीण सशक्तिकरण की मिसाल के रूप में उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे।