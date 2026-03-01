Sukma Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली PPCM मूचाकी कैलाश ढेर, हथियार बरामद

Sukma Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवाद के खात्मे की तय समयसीमा (31 मार्च 2026) से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जिले के पोलमपल्ली क्षेत्र के जंगलों में रविवार सुबह डीआरजी जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख रुपये के इनामी नक्सली PPCM मूचाकी कैलाश को मार गिराया गया। सर्चिंग के दौरान जवानों ने शव के साथ हथियार भी बरामद किए हैं।