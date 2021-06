अंबेडकर सेना का हत्यारोपितों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात

Ambedkar army protest for the arrest of the killers- कुड़वार थाने के लॉकअप में तीन जून को हुई राजेश कोरी की मौत के मामले ने आंदोलन का रूप ले लिया है। राष्ट्रीय अंबेडकर सेना ने इस प्रकरण में सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से हत्यारोपितों की गिरफ्तारी की मांग की।