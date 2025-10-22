सुल्तानपुर में खौफनाक वारदातः मामूली विवाद में बुजुर्ग को पीट-पीट कर मार डाला, पुलिस एनकाउंटर में बदमाश घायल

परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। वारदात के कुछ घंटे बाद ही पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश में दबिश दी। जहां मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। जबकि दूसरा आरोपी भागने की कोशिश में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।