सुल्तानपुर में खौफनाक वारदातः मामूली विवाद में बुजुर्ग को पीट-पीट कर मार डाला, पुलिस एनकाउंटर में बदमाश घायल

पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश फोटो सोर्स पुलिस ट्यूटर अकाउंट
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अखंडनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां गांव के ही दो युवकों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक उमाशंकर दुबे मंगलवार की शाम खानपुर पिलाई गांव के पास अपने मवेशियों को चराने गए थे। इसी दौरान किसी मामूली बात को लेकर दो युवकों से उनका विवाद हो गया। बहस बढ़ने पर युवकों ने उमाशंकर की लाठी छीन ली। उन्हीं पर हमला कर दिया।
हमले में गंभीर रूप से घायल उमाशंकर को परिजन आनन-फानन में अखंडनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुजुर्ग की मौत की खबर मिलते ही परिवार और ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी (कादीपुर) विनय गौतम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। वारदात के कुछ घंटे बाद ही पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश में दबिश दी। जहां मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। जबकि दूसरा आरोपी भागने की कोशिश में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
