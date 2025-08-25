Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

Public Holiday: गणेश चतुर्थी की सरकारी छुट्टी रद्द, यहां के कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

Public Holiday cancelled: गणेश चतुर्थी की सरकारी छुट्टी रद्द हो गई है। जिला कलेक्टर ने अचानक संशोधित आदेश जारी किया है। 27 अगस्त को सरकारी दफ्तर समय में खुलेंगे..

सुरजपुर

Chandu Nirmalkar

Aug 25, 2025

Public holiday cancelled
गणेश चतुर्थी की सरकारी छुट्टी रद्द ( File Photo - patrika )

Public Holiday cancelled: छत्तीसगढ़ में गणेश चतुर्थी की छुट्टी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहां सूरजपुर कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी कर घोषित अवकाश को रद्द कर दिया है। ( CG News ) बता दें कि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पहले सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ था, वहीं कलेक्टर ने अवकाश पर संशोधित आदेश जारी छुट्टी को निरस्त किया है। इसके स्थान पर तीन सितंबर को मनाए जाने वाले करमा महोत्सव, जिसे ढोल ग्यारस भी कहा जाता है, को स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किया।

Public Holiday cancelled: 3 सितंबर को स्थानीय अवकाश

कलेक्टर एस. जयवर्धन ने इस बदलाव पर कहा कि स्थानीय उत्सवों और सांस्कृतिक पर्वों को प्रोत्साहित करना है। करमा पर्व के अवसर पर स्थानीय लोग पारंपरिक रीति-रिवाज और ढोल-ग्यारस के साथ उत्सव मनाते हैं, इसलिए इसे अवकाश घोषित किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी संशोधित आदेश से खलबली मच गई। फिलहाल 27 अगस्त को सरकारी दफ्तर में समय में खुलेंगे और बंद होंगे।

राज्य सरकार ने महाअष्टमी को किया रद्द

राज्य सरकार ने एक और अवकाश पर बदलाव किया है। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने नवरात्रि महाअष्टमी को निरस्त कर नुआखाई को स्थानीय अवकाश घोषित किया था। ​नुआखाई 28 अगस्त को प्रदेशभर में मनाया जाएगा। इस दिन स्थानीय अवकाश रहेगा। वहीं 30 सितंबर को होने वाली महाअष्टमी की छुट्टी को रद्द कर किया है।

स्थानीय त्योहारों को महत्व देना

राज्य सरकार के बाद ​सूरजपुर कलेक्टर ने अवकाश को लेकर नया आदेश जारी किया है। यह बदलाव पारंपरिक और स्थानीय त्योहारों को प्राथमिकता देना है। अधिकारियों का कहना है कि पारंपरिक त्योहारों के समय छुट्टी मिलने से लोग अपनी स्थानीय रीति-रिवाजों में भाग ले सकेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर छुट्टियों के कैलेंडर में हुए बदलाव को लेकर लोगों को सूचित कर दिया गया है।

