Public Holiday: गणेश चतुर्थी की सरकारी छुट्टी रद्द, यहां के कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

Public Holiday cancelled: छत्तीसगढ़ में गणेश चतुर्थी की छुट्टी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहां सूरजपुर कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी कर घोषित अवकाश को रद्द कर दिया है। ( CG News ) बता दें कि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पहले सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ था, वहीं कलेक्टर ने अवकाश पर संशोधित आदेश जारी छुट्टी को निरस्त किया है। इसके स्थान पर तीन सितंबर को मनाए जाने वाले करमा महोत्सव, जिसे ढोल ग्यारस भी कहा जाता है, को स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किया।