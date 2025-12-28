28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सूरत

शहर कांग्रेस अध्यक्ष पर महिला विरोधी मानसिकता के आरोप के साथ महिला इकाई के 11 सदस्यों का इस्तीफा

शहर अध्यक्ष ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

2 min read
Google source verification

सूरत

image

Sandip Kumar N Pateel

Dec 28, 2025

सूरत. निकाय चुनाव की सरगर्मी से पहले सूरत शहर कांग्रेस में उभरा आंतरिक विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। महिला कांग्रेस इकाई की 11 पदाधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे से पार्टी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महिला कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष विपुल उधनावाला पर महिला विरोधी मानसिकता, अभद्र व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, शहर अध्यक्ष ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपना पक्ष स्पष्ट किया है।महिला इकाई की पदाधिकारियों ने प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता पटेल को भेजे इस्तीफे में कहा कि शहर अध्यक्ष की कार्यशैली तानाशाहीपूर्ण रही है। उनका आरोप है कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और लंबे समय से मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार, यह असंतोष नया नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर सुलग रहा था, जो अब इस्तीफों के रूप में सामने आया है। कांग्रेस जहां मनपा और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने के दावे कर रही है, वहीं महिला विंग में हुआ यह घटनाक्रम पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है।

महिला इकाई स्वतंत्र इकाई, शहर समिति का कार्य सिर्फ सहयोग करना: उधनावाला

इस पूरे विवाद पर सूरत शहर कांग्रेस अध्यक्ष विपुल उधनावाला ने कहा कि कांग्रेस में महिला इकाई एक स्वतंत्र संगठनात्मक इकाई है। महिला इकाई में बदलाव, नियुक्तियां और जिम्मेदारियां राष्ट्रीय और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा तय की जाती हैं। महिला इकाई अपने कार्यक्रम भी स्वयं निर्धारित करती है और शहर कांग्रेस समिति का दायित्व केवल उन्हें सहयोग देना होता है। हाल ही में शहर कांग्रेस महिला इकाई की अध्यक्ष को बदल कर ममता सवाणी को अध्यक्ष बनाया गया है। महिला विरोधी मानसिकता के आरोपों को उन्होंने पूरी तरह निराधार बताया। उधनावाला ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं और इनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political news

Published on:

28 Dec 2025 08:49 pm

Hindi News / Gujarat / Surat / शहर कांग्रेस अध्यक्ष पर महिला विरोधी मानसिकता के आरोप के साथ महिला इकाई के 11 सदस्यों का इस्तीफा

बड़ी खबरें

View All

सूरत

गुजरात

ट्रेंडिंग

सूरत में 203 करोड़ से 1568 ईडब्ल्यूएस आवासों को हरी झंडी

सूरत

20 हजार की रिश्वत लेते रजिस्ट्रार ऑफिस के तीन कर्मचारी पकड़े गए

सूरत

सूरत कोर्ट से हार्दिक पटेल समेत सभी आरोपी राजद्रोह के आरोप में दोष मुक्त

सूरत

सड़क पर सबक : रॉन्ग साइड घुसी कार को बीआरटीएस बस ने नहीं दिया रास्ता, आधा किलोमीटर रिवर्स दौड़ी कार

सूरत

‘कोयलड़ी’ सी कूक भरती 133 बेटियों के होंगे पीले हाथ

हर बार की तरह इस बार भी पीपी सवानी परिवार के सामूहिक विवाह सम्मेलन में होंगे कई अनूठे सामाजिक सुधार के प्रयोग
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.