सूरत में 203 करोड़ से 1568 ईडब्ल्यूएस आवासों को हरी झंडी

मनपा अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य शहर के हर वर्ग को अपना घर उपलब्ध कराना है। जहां उच्च और मध्यम वर्ग अपने संसाधनों से मकान खरीद लेते हैं, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह योजना जीवनभर के सपने को साकार करने का माध्यम बन रही है। इसी सोच के तहत भेस्तान में यह बड़ा प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है। मनपा द्वारा तैयार किए गए 203 करोड़ रुपए के अनुमान में 1568 आवासों के साथ 12 दुकानों का निर्माण शामिल हैं। कमेटी में चर्चा के बाद शासकों ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इससे आने वाले समय में सूरत के सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर का लाभ मिलेगा।