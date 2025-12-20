सूरत में 203 करोड़ से 1568 ईडब्ल्यूएस आवासों को हरी झंडी

सूरत. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सूरत महानगरपालिका ने भेस्तान क्षेत्र में बड़े आवासीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। टीपी स्कीम-54 के फाइनल प्लॉट नंबर 71 पर ईडब्ल्यूएस-1 श्रेणी के 1568 आवास और 12 दुकानों के निर्माण के लिए तैयार किए गए 203 करोड़ रुपए के अनुमान को स्लम इम्प्रूवमेंट कमेटी की बैठक में शासकों ने स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही प्रस्ताव को टेंडर प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है। आगामी दिनों में महानगरपालिका की ओर से निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।
मनपा अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य शहर के हर वर्ग को अपना घर उपलब्ध कराना है। जहां उच्च और मध्यम वर्ग अपने संसाधनों से मकान खरीद लेते हैं, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह योजना जीवनभर के सपने को साकार करने का माध्यम बन रही है। इसी सोच के तहत भेस्तान में यह बड़ा प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है। मनपा द्वारा तैयार किए गए 203 करोड़ रुपए के अनुमान में 1568 आवासों के साथ 12 दुकानों का निर्माण शामिल हैं। कमेटी में चर्चा के बाद शासकों ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इससे आने वाले समय में सूरत के सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर का लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि गुजरात सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए सूरत महानगरपालिका को पहले 30 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मनपा ने भेस्तान क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण का निर्णय लिया है।
