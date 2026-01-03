3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सूरत

समय सीमा के बाद दायर दावा मान्य नहीं, जमीन विवाद में दावा खारिज

रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज होने के तीन साल बाद दायर किया था दावा

2 min read
Google source verification

सूरत

image

Sandip Kumar N Pateel

Jan 03, 2026

सूरत. कानूनी प्रक्रिया में समय-सीमा का पालन अनिवार्य बताते हुए सूरत की सक्षम अदालत ने एक अहम फैसले में जमीन विवाद से जुड़ा दावा खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून द्वारा तय समय-सीमा समाप्त होने के बाद दायर किया गया कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, चाहे दावा करने वाला व्यक्ति स्वयं को सही ही क्यों न मानता हो।

कामरेज की जमीन को लेकर परिवार में हुआ था विवाद

अधिवक्ता नरेश नावडिया के अनुसार, कामरेज तहसील की जमीन को लेकर विवाद सामने आया था। यह जमीन सर्वे नंबर 55, ब्लॉक नंबर 52 में स्थित है, जिसे लेकर मृतक दुलाभभाई परशोत्तमभाई पटेल के वारिसों द्वारा दावा किया गया था। संबंधित पक्ष ने आरोप लगाया था कि जमीन में उनका हिस्सा होने के बावजूद उन्हें हिस्सा नहीं दिया गया। हालांकि अदालत ने पाया कि विवादित जमीन को लेकर पूर्व में ही वर्ष 2017 में रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज निष्पादित हो चुकी थी। इसके बावजूद लंबे समय तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। कानून के अनुसार, किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को चुनौती देने की अधिकतम समय-सीमा तीन वर्ष होती है, जबकि यह दावा तय समय-सीमा के काफी बाद दायर किया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि समय-सीमा की अनदेखी कर ऐसे दावों को स्वीकार किया जाए, तो समाज में हर लेन-देन और संपत्ति व्यवहार में अनिश्चितता पैदा होगी और कानूनी व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होगा। इसी कारण लिमिटेशन एक्ट का सख्ती से पालन जरूरी है। मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश ए. नावडिया, भावेश नावडिया और संदीप मांगुकिया ने प्रभावी दलीलें पेश कीं। उन्होंने तर्क दिया कि एक बार रजिस्टर्ड दस्तावेज निष्पादित हो जाने के बाद और निर्धारित समय-सीमा बीत जाने पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अदालत ने इन दलीलों से सहमति जताते हुए दावा पूरी तरह खारिज कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Jan 2026 08:04 pm

Hindi News / Gujarat / Surat / समय सीमा के बाद दायर दावा मान्य नहीं, जमीन विवाद में दावा खारिज

बड़ी खबरें

View All

सूरत

गुजरात

ट्रेंडिंग

सीएम के कार्यक्रम से पहले आप उतरी सड़क पर, पाटीदार हॉस्टल की एफएसआई के मुद्दे पर जताया विरोध

सूरत

सूरत में घर में घुसकर दो भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत दूसरा गंभीर

समाचार

सूरत में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, जान बचाने को दंपती ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

सूरत

शहर कांग्रेस अध्यक्ष पर महिला विरोधी मानसिकता के आरोप के साथ महिला इकाई के 11 सदस्यों का इस्तीफा

सूरत

सूरत में 203 करोड़ से 1568 ईडब्ल्यूएस आवासों को हरी झंडी

सूरत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.