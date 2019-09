आखिर लेडी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज, बेवजह ऑपरेशन समेत कई गंभीर आरोप

SURAT NEWS : प्रसूता की संदिग्ध मौत का मामला, परिजनों ने लगाया था लापरवाही का आरोप

Maternal Death Case : स्मीमेर अस्पताल में महिलाओं के दो दिन के धरने के बाद झुकी महिधरपुरा पुलिस

After all, a case has been filed against Lady Doctor, many serious allegations including needless operation, Suspicious death of maternity, family accused of negligence in surat, Mahidharpura police bowed down after two days of women's dharna at Smimer Hospital