COVID19 IN SURAT : मदीना मस्जिद के पास बाजार में उमड़ी भीड़ !

LOCK DOWN IN SURAT

- लिम्बायत में लॉक डाउन व सोशल डिस्टेंन्सिक की धज्जियां उड़ाता वीडियो सोशल मीडिया पर वारयल, हरकत में आई पुलिस तीन मामले दर्ज कर 25 को किया गिरफ्तार

COVID19 IN SURAT: Crowd in the market near Madina Mosque

Video viral on social media, lockdown and social distancing failed in Limbayat area of surat