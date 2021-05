Human trafficking : बांग्लादेश से लाई लड़कियों से कराता था देह व्यापार

-राजस्थान पुलिस को तीन साल से थी तलाश

- एसओजी ने मानव तस्करी के आरोपी को लिम्बायत से पकड़ा

- Rajasthan Police was searching for three years

- SOG nabbed human trafficking accused from Limbayat