तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) का ऑनलाइन कोटा जारी करने जा रहा है। जिसमें नवंबर और दिसंबर के लिए 300 रुपए में विशेष प्रवेश दर्शन (एसईडी) टिकट रहेंगे। ऐसे में जो लोग एसईडी टिकट बुक करना चाहते हैं, वे आज यानि शुक्रवार,22 अक्टूबर 2021 को टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

मंदिर निकाय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नवंबर के लिए स्लॉटेड सर्व दर्शन (एसएसडी) टिकट कोटा शनिवार 23 अक्टूबर सुबह 9 बजे ऑनलाइन बुकिंग के लिए जारी किया जाएगा।

इसमें 8 और 16 दिसंबर के दर्शन टिकट जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये दिन तिरुचनूर मंदिर में पंचमी तीर्थम और तिरुमाला में धनुरमासम की शुरुआत के साथ मेल खाते हैं। नवंबर के आवास की बुकिंग 25 अक्टूबर से की जा सकती है।

यहां ये बात ध्यान रखें कि तिरुमाला आने वाले भक्तों के पास दूसरी खुराक टीकाकरण प्रमाणपत्र या COVID-19 नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट होनी चाहिए।

वर्तमान में, कुल 30,000 तीर्थयात्री तिरुमाला जा रहे हैं। COVID-19 समय से पहले तिरुमाला में औसत तीर्थयात्री सामान्य दिनों में लगभग 70 हजार से 80 हजार तक थे।

Must read- देश का दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाले धार्मिक तीर्थ स्थल

दरअसल तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) स्वतंत्र ट्रस्ट, जो आंध्र प्रदेश में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करता है, ने कहा है कि वह 22 अक्टूबर से विशेष दर्शन के लिए टिकटों की बिक्री शुरू करेगा।

टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक नोटिस में, इसने कहा कि 'विशेष प्रवेश दर्शन' के टिकट तीर्थयात्रियों द्वारा सुबह 9 बजे से बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगे। प्रत्येक टिकट की कीमत 300 रुपए है।

Must read- Great Hindu Temples: भारत के सबसे चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर

ऐसे करें अपना टिकट बुक

– तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आधिकारिक वेबसाइट पर जानें के लिए यहां क्लिक करें

- पेज तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के नोटिस पर लोड होगा।

- कृपया विशेष प्रवेश दर्शन (रु. 300) टिकट बुक करने के लिए यहां क्लिक करें।

- यह आपको उस पृष्ठ पर भेज देगा जहां आप विवरण भर सकते हैं और प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

online booking is available at : Click





COVID-19 सावधानियों के लिए TTD ने तीर्थयात्रियों से दर्शन का लाभ उठाने का अनुरोध किया है:

- कोरोना के दोनों खुराकों का टीकाकरण प्रमाण पत्र, या दर्शन की तारीख से 72 घंटे के भीतर एक नकारात्मक COVID-19 प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।

इसके अलावा, रिपोर्टों के अनुसार, ट्रस्ट 23 अक्टूबर को सुबह 9 बजे आम तीर्थयात्रियों के लिए स्लॉटेड सर्व दर्शन के लिए टिकट भी जारी करेगा।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, टीटीडी द्वारा अक्टूबर के लिए ऑनलाइन टिकट जारी किए जाने के बाद सितंबर 2021 में, लगभग 2.4 लाख टिकट दो घंटे के भीतर बुक किए गए थे।