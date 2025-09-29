Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पूजा

Oldest temple in India : बिहार में है भारत का सबसे पुराना देवी मंदिर, नवरात्रि में पहुंचते हैं हजारों भक्त 

Oldest Temple in India : भारत में विश्व के कई पुराने मंदिर स्थित हैं। इनमें से मुंडेश्वरी माता मंदिर (Mundeshwari Mata Temple) को सबसे पुराना माना जाता है। इसकी पुष्टि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी की है। आज हम आपको इस मंदिर के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Adarsh ​​Thakur

Sep 29, 2025

mundeshwari devi temple

Mundeshwari devi temple (फोटो सोर्स: tourism.bihar)

Mundeshwari Mata Temple : शारदीय नवरात्र की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। माता रानी के भक्तों के लिए ये 9 दिन बहुत खास होते हैं। कई श्रद्धालु इन दिनों में माता के मंदिर घूमने का प्लान भी बनाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है मुंडेश्वरी माता (Mundeshwari Mata Temple) मंदिर। सालभर यहां हजारों भक्त मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। खास बात ये है कि यह भारत का सबसे पुराना मंदिर है। इस बात की पुष्टि पुरातत्व विभाग भी करता है। ऐसे में नवरात्रि में दर्शन के लिए भी यह बेहतर विकल्प है, जहां मां का हर भक्त जाना चाहेगा।

1900 साल पुराना है मुंडेश्वरी माता मंदिर | Mundeshwari Mata Temple

बिहार टूरिज्म की वेबसाइट के अनुसार, मां मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले के पवरा पहाड़ी पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह माता सति का एक अद्भुत शक्ति पीठ है, जिसे भारत का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर माना जाता है। यहां 1900 वर्षों से लगातार नियमित मां की पूजा-अर्चना हो रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वे के अनुसार मंदिर 108 ईस्वी में बनाया गया था। यह 1915 से एक संरक्षित स्मारक के रुप में सुरक्षित है। पुरातत्व विभाग ने 1968 में मंदिर की 97 दुर्लभ मूर्तियों को सुरक्षा के लिहाज से पटना संग्रहालय में रखवा दिया। तीन मूर्तियां कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित हैं।

मंदिर में है शिव और शक्ति का अद्भुत संगम

मंदिर में देवी मुंडेश्वरी (Mundeshwari Mata Temple) की आठभुजी प्रतिमा वाराही रूप में विराजित है, जिनका वाहन भैंसा है। साथ ही मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग भी स्थापित है, जिसका रंग सूर्य की स्थिति के साथ बदलता रहता है। इस प्रकार यह मंदिर शैव और शक्त दोनों संप्रदायों का संगम बन जाता है। विशेषता यह है कि मंदिर अष्टकोणीय होने के साथ ही अद्भुत नागर शैली वास्तुकला और शिल्पकला से भरपूर है। पवरा पहाड़ी का नजारा इसे अत्यंत आकर्षक और दर्शनीय बना देता है। नवरात्र, वसंत पंचमी, रामनवमी और महाशिवरात्रि पर यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहां शक्ति, सुरक्षा और सिद्धि के लिए विशेष पूजा की जाती है।

नवरात्र में होती है विशेष पूजा

मुंडेश्वरी माता मंदिर (Mundeshwari Mata Temple) में बिना व्यवधान (रुकावट) के सारे अनुष्ठान पूरे होते हैं। शारदीय व वासंतिक नवरात्र में मां मुंडेश्वरी की विशेष पूजा विधिवत रुप से की जाती है। नौ दिन कलश स्थापना करने के बाद अनुष्ठान के साथ पूजा-अर्चना होती है। अष्टमी की रात में निशा पूजा होती है। मंदिर में शारदीय और चैत्र माह नवरात्रि में मां के भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। साल में दो बार माघ और चैत्र में यज्ञ होता है।

मुंडेश्वरी माता मंदिर कैसे पहुंचें?

मुंडेश्वरी माता मंदिर(Mundeshwari Mata Temple) के सबसे पास मोहनियां (भभुआ रोड) रेलवे स्टेशन पड़ता है। वहां से मंदिर तक आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं। मंदिर के भीतर जाने के लिए पहाड़ काटकर सीढियां और रेलिंग युक्‍त सड़क का निर्माण किया गया है। सीढियों से जाने में असुविधा होने पर सड़क के रास्ते वाहन से भी जाया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 05:55 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Worship / Oldest temple in India : बिहार में है भारत का सबसे पुराना देवी मंदिर, नवरात्रि में पहुंचते हैं हजारों भक्त 

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पूजा

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Navratri 2025 : इस बार नौ नहीं, दस दिन के होंगे शारदीय नवरात्र, जानिए खास संयोग

Navratri 2025
पूजा

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन से पहले क्यों होती है श्रवण की पूजा? जानिए विधि व महत्व

Raksha Bandhan 2025
पूजा

Sawan Ka Tisra Somwar : सावन के तीसरे सोमवार पर बन रहा है अद्भुत संयोग, कुंवारी कन्याओं के लिए बेहद विशेष

Sawan Ka Tisra Somwar
पूजा

Sawan Shivratri Rajyog 2025 : इन 4 राशियों को ‘राजा’ बनाने वाला है सावन शिवरात्रि का राजयोग

Sawan Shivratri Rajyog 2025
पूजा

Sawan 2025 : गंगाजल के साथ शिवलिंग पर न चढ़ाएं ये चीजें

Sawan 2025, Gangajal, Lord Shiva
पूजा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.