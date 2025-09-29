Oldest temple in India : बिहार में है भारत का सबसे पुराना देवी मंदिर, नवरात्रि में पहुंचते हैं हजारों भक्त 

मंदिर में देवी मुंडेश्वरी (Mundeshwari Mata Temple) की आठभुजी प्रतिमा वाराही रूप में विराजित है, जिनका वाहन भैंसा है। साथ ही मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग भी स्थापित है, जिसका रंग सूर्य की स्थिति के साथ बदलता रहता है। इस प्रकार यह मंदिर शैव और शक्त दोनों संप्रदायों का संगम बन जाता है। विशेषता यह है कि मंदिर अष्टकोणीय होने के साथ ही अद्भुत नागर शैली वास्तुकला और शिल्पकला से भरपूर है। पवरा पहाड़ी का नजारा इसे अत्यंत आकर्षक और दर्शनीय बना देता है। नवरात्र, वसंत पंचमी, रामनवमी और महाशिवरात्रि पर यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहां शक्ति, सुरक्षा और सिद्धि के लिए विशेष पूजा की जाती है।