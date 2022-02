पत्थरों से सज्जित वे मंदिर जिनमें ईंट-सरिए का नहीं हो रहा प्रयोग

- पंचकल्याणक की राह तक रहे मंदिर

- आचार्यश्री विद्यासागरजी के सान्निध्य में अब तक 67 मंदिर स्थापित, इनमें से 52 मध्यप्रदेश में ही मौजूद

The temple remained till the path of Panchkalyanak