Rafael Nadal की अकादमी में Roger Federer ने छात्रों को किया संबोधित, बेहतर रास्ता निकलेगा

नई दिल्ली : स्पेन के राफेल नडाल (Rafael Nadal) ने अपने मित्र और उनके प्रबल टेनिस प्रतिद्वंद्वी स्विटजरलैंड के रोजर फेडरर (Roger Federer) को अपनी अकादमी में 2020 में स्नातक हुए छात्रों को संबोधित करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था। इस मौके पर फेडरर से सभी छात्रों को भविष्य की शुभकामनाएं दी।

टेनिस में काफी मेहनत करनी पड़ती है

फेडरर ने कहा कि जो लोग पेशेवर टेनिस (ATP Circuit in tennis) में करियर बनाने आते हैं और खेलते हैं, आप जानते हैं कि उन्हें काफी कड़ी मेहनत करना पड़ता है। इसके अलावा टेनिस में दिलचस्पी भी होनी चाहिए। यह इस खेल का सबसे अहम हिस्सा है। फेडरर ने इस मौके पर राफेल नडाल के टेनिस के प्रति कभी न खत्म होने वाले जुनून की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के साथ खेल का मजा लेना भी बहुत जरूरी है। यही अंतर पैदा करता है।

Thanks @rogerfederer for this message! As always top. Very much appreciated by all of us 😉👍🏻🎾 https://t.co/yR8HwmTAys