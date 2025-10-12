Patrika LogoSwitch to English

Tennis News

Wuhan Open 2025: पेगुला की सबालेंका पर शानदार जीत, गॉफ से होगा खिताबी मुकाबला

पेगुला का सामना हमवतन कोको गॉफ से होगा, जिन्होंने पहले सेमीफाइनल में इटली की जैस्मीन पाओलिनी को 6-4, 6-3 से आसानी से हराया था। सबालेंका शुरुआत में पूरी तरह से नियंत्रण में दिखीं और उन्होंने अपनी विशिष्ट बेसलाइन आक्रामकता से पेगुला को परास्त कर पहला सेट 6-2 से जीत लिया। पेगुला ने दूसरे सेट में फिर से वापसी की और निर्णायक मौके पर ब्रेक लेकर मैच बराबरी पर ला दिया।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 12, 2025

दो बार की डिफेंडिंग चैंपियन जेसिका पेगुला (Photo - IANS)

जेसिका पेगुला ने एक सेट से पिछड़ने के बाद संघर्ष किया और कई मैच पॉइंट बचाकर शनिवार को शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका को 2-6, 6-4, 7-6(2) से हराकर वुहान ओपन के फ़ाइनल में प्रवेश किया और बेलारूसी खिलाड़ी के टूर्नामेंट में 20 मैचों के जीत के सिलसिले को भी तोड़ दिया।

रविवार के फ़ाइनल में, पेगुला का सामना हमवतन कोको गॉफ से होगा, जिन्होंने पहले सेमीफाइनल में इटली की जैस्मीन पाओलिनी को 6-4, 6-3 से आसानी से हराया था। सबालेंका शुरुआत में पूरी तरह से नियंत्रण में दिखीं और उन्होंने अपनी विशिष्ट बेसलाइन आक्रामकता से पेगुला को परास्त कर पहला सेट 6-2 से जीत लिया। पेगुला ने दूसरे सेट में फिर से वापसी की और निर्णायक मौके पर ब्रेक लेकर मैच बराबरी पर ला दिया।

निर्णायक सेट सबालेंका के पक्ष में जाता दिख रहा था जब उसने 5-2 की बढ़त बना ली, लेकिन पेगुला ने शानदार वापसी की और लगातार चार गेम जीतकर 6-5 से आगे हो गई। सबालेंका ने टाईब्रेकर करवाया, लेकिन पेगुला ने 7-2 से जीत हासिल कर ली और दो घंटे से ज़्यादा चले कड़े मुकाबले के बाद जीत पक्की कर ली।

पेगुला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे अपने राज़ बताना पसंद नहीं। लेकिन मैं लगातार उसके पैटर्न के बारे में सोचती रहती हूँ - बड़े पॉइंट्स पर उसे क्या करना पसंद है, वह कहां सर्विस करना चाहती है, कब वह दिशा बदलने की कोशिश करती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोर्ट से बाहर हूँ, मुझे पता है कि उसे कहां स्लाइस या ड्रॉप शॉट लगाना पसंद है।"

सबालेंका, जो 2018 में अपने पहले खिताब जीतने के बाद से वुहान में नहीं हारी थीं, ने निराशा के बावजूद पेगुला के प्रदर्शन की प्रशंसा की। सबालेंका ने कहा, "ज़ाहिर है आज रात हारना निराशाजनक है, लेकिन जेसिका ने शानदार टेनिस खेला। यह एक शानदार मुकाबला था। वह अहम मौकों पर आक्रामक थी और मैं उसे फाइनल के लिए शुभकामनायें देती हूँ।"

उन्होंने आगे कहा, "वुहान हमेशा मेरे लिए एक खास जगह रहेगा। सिर्फ़ मेरी जीत और खिताबों की वजह से ही नहीं, बल्कि प्रशंसकों के समर्थन की वजह से भी। कोर्ट पर चाहे कुछ भी हो, वे मुझे हमेशा खास महसूस कराते हैं। मैं अगले साल वापस आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे यहां हमेशा बहुत अच्छा लगता है।"

Published on:

12 Oct 2025 02:34 pm

Hindi News / Sports / Tennis News / Wuhan Open 2025: पेगुला की सबालेंका पर शानदार जीत, गॉफ से होगा खिताबी मुकाबला

