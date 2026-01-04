61.36 लाख का जुर्माना, फि र भी बिना हेलमेट फ र्राटा, एक साल में 120 मौतें

सबसे ज्यादा सडक़ हादसे बाइक सवारों के साथ हुए है। मृतकों में भी अधिकांश दोपहिया वाहन चालक शामिल है। यातायात पुलिस के अनुसार सडक़ दुर्घटनाओं में मौत का मुख्य कारण सिर में गंभीर चोट है। यदि बाइक चालक और पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट पहने,तो जान बचने की संभावना काफ ी बढ़ जाती है। लेकिन अधिकांश घातक हादसों में बाइक सवार बिना हेलमेट पाए गए। इसके साथ ही तेज रफ्तार भी दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनी हुई है। जिससे चालक ही नहीं बल्कि अन्य राहगीर भी हादसों का शिकार हो रहे है।