टीकमगढ़ जिले के सिद्ध धार्मिक स्थलों पर उमडेगा श्रद्धालुओं का सैलाब

ओरछा का रामराजा मंदिर देश का एकमात्र मंदिर है, जहां भगवान राम की पूजा राजा के रूप में होती है। इस मंदिर का इतिहास 16 वीं सदी में बुंदेलखंड के राजा मधुकर शाह और रानी गणेश कुंवारी से जुड़ा है। मान्यता है कि रानी गणेश कुंवारी अयोध्या से रामलला की प्रतिमा लेकर आई थी और भगवान राम ने महल में ही विराजमान रहने का वचन दिया। इसी कारण उन्हें राजकीय सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि भगवान राम दिन में ओरछा में विराजते है और रात्रि में अयोध्या लौटते है। नववर्ष के अवसर पर यहां विशेष पूजा अर्चना की जाती है।