टीकमगढ़

मतदाता सूची शुद्धिकरण के बाद 21 फ रवरी को होगा अंतिम प्रकाशन

टीकमगढ़ मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की गई। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 22 साल बाद मतदाता सूची का व्यापक शुद्धिकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर सर्वे के तहत

टीकमगढ़

Akhilesh Lodhi

Dec 24, 2025

22 साल बाद हुआ व्यापक ७१४२५६ में से 676943 का हुआ सत्यापन

22 साल बाद हुआ व्यापक ७१४२५६ में से 676943 का हुआ सत्यापन

टीकमगढ़ मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की गई। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 22 साल बाद मतदाता सूची का व्यापक शुद्धिकरण किया गया है।

उन्होंने बताया कि 4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर सर्वे के तहत जिले के कुल 714256 मतदाताओं में से 676943 मतदाताओं का बीएलओ द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान 7003 मतदाताओं की कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जबकि 9957 मतदाताओं की मृत्यु की पुष्टि हुई है।

कलेक्टर ने जानकारी दी कि मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जा चुका है। इस पर 22 जनवरी 2026 तक दावा आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। सभी दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई, सत्यापन और निर्णय 14 फ रवरी को एक साथ किया जाएगा। इसके बाद 17 फ रवरी तक आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति ली जाएगी और 21 फ रवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

कलेक्टर ने बताया कि वर्ष 1986 में जन्मे व्यक्ति भारतीय नागरिक माने गए है, वहीं 2004 तक के मतदाताओं का सत्यापन वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर किया गया है। जिले के 714056 मतदाताओं में से 676955 को डिजिटल किया गया। जिनमें से 676943 का भौतिक सत्यापन पूर्ण हो चुका है।

मतदाताओं की स्थिति

प्रेसवार्ता में बताया गया कि मतदाता सूची में 304972 मतदाता स्वयं तथा 364980 मतदाता वंशज के रूप में दर्ज है। वहीं 21979 मतदाताओं में विसंगतियां पाई गई है और 21128 मतदाताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा 851 दिव्यांग मतदाता, 20436 मतदाताओं ने स्थानांतरण कराया। 2246 मतदाता पहले से नामांकित पाए गए, जबकि 4 मतदाता ऐसे है जो कोई जानकारी नहीं दे रहे है।

मतदान केंद्रों की स्थिति

मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र बढ़ाए गए है। टीकमगढ़ विधानसभा में 265 से बढ़ाकर 294 मतदान केंद्र किए गए। जिसमें 29 मतदान केंद्र बढाए गए है। जतारा विधानसभा में 256 से बढ़ाकर 285 मतदान केंद्र हुए और वृद्धि 29 की हुई। वहीं खरगापुर विधानसभा में 287 से बढ़ाकर 319 मतदान केंद्र दर्ज किए गए और 32 की वृद्धि की गई है।

विधानसभावार सत्यापन

टीकमगढ़ विधानसभा 232014 में से 218298 मतदाताओं का सत्यापन, जतारा विधानसभारू 225384 में से 213957 का सत्यापन, खरगापुर विधानसभा 256658 में से 244688 का सत्यापन किया गया है। कलेक्टर ने आम नागरिकों से अपील की कि वे समय.सीमा के भीतर अपनी प्रविष्टियों की जांच कर आवश्यक होने पर दावा आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि मतदाता सूची को पूर्णत: शुद्ध और पारदर्शी बनाया जा सके।

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / मतदाता सूची शुद्धिकरण के बाद 21 फ रवरी को होगा अंतिम प्रकाशन

