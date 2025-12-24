मतदाता सूची शुद्धिकरण के बाद 21 फ रवरी को होगा अंतिम प्रकाशन

कलेक्टर ने जानकारी दी कि मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जा चुका है। इस पर 22 जनवरी 2026 तक दावा आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। सभी दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई, सत्यापन और निर्णय 14 फ रवरी को एक साथ किया जाएगा। इसके बाद 17 फ रवरी तक आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति ली जाएगी और 21 फ रवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।