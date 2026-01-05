किराए के भवनों में चल रहे शहर के आंगनबाड़ी केंद्र, हर माह 1.32 लाख रुपए किराया भुगतान

किराए के भवनों में संचालित केंद्रों में नौनिहालों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कई स्थानों पर बैठने, छांव, शौचालय जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं होने से कार्यकर्ताओं और हितग्राहियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके लिए विगत वर्षों में बजट जारी किया गया था और जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए थे। जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई थी। प्रस्ताव के आधार पर राशि जारी की गई थी, लेकिन भवन निर्माण की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई।