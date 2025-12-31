7003 मतदाताओं के घर पहुंचेंगे बीएलओ, 14 फ रवरी तक देना होगा दस्तावेजों सहित जवाब

नोटिस प्राप्त मतदाताओं को जवाब के साथ 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनमें पहचान व निवास से संबंधित दस्तावेज शामिल है। आधार कार्डए निवास प्रमाण पत्रए आयु संबंधी प्रमाण, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन संबंधी दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार या पीएसयू द्वारा जारी फ ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक आदि। समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में संबंधित मतदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।