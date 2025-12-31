31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

7003 मतदाताओं के घर पहुंचेंगे बीएलओ, 14 फ रवरी तक देना होगा दस्तावेजों सहित जवाब

टीकमगढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआइआर के द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इस चरण में जिले के 7003 ऐसे मतदाताओं के घर घर जाकर बीएलओ बूथ लेवल ऑफि सर नोटिस जारी करेंगे। जिनकी वर्ष 2003 की मतदाता सूची में किसी भी रिश्तेदार से मैपिंग नहीं हो पाई है। नोटिस प्राप्त [&hellip;]

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 31, 2025

२१९७९ विसंगतियों वाले और ४४५८ मतदाताओं को खोजने का कर्मचारी अधिकारी करेंगे कार्य

२१९७९ विसंगतियों वाले और ४४५८ मतदाताओं को खोजने का कर्मचारी अधिकारी करेंगे कार्य

टीकमगढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआइआर के द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इस चरण में जिले के 7003 ऐसे मतदाताओं के घर घर जाकर बीएलओ बूथ लेवल ऑफि सर नोटिस जारी करेंगे। जिनकी वर्ष 2003 की मतदाता सूची में किसी भी रिश्तेदार से मैपिंग नहीं हो पाई है। नोटिस प्राप्त मतदाताओं को निर्धारित समय सीमा में अपने शासकीय दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 14 फ रवरी को सुनवाई की अंतिम तिथि घोषित की गई है। आयोग द्वारा एसआइआर के लिए बनाए गए विशेष पोर्टल के माध्यम से ही संदेहास्पद मतदाता नामों पर नोटिस जारी किए जा रहे है। निर्वाचन कार्यालय से विधानसभा एवं बूथ स्तर पर नोटिस डाउनलोड कर बीएलओ तक पहुंचाए जा रहे है।

एसआइआर में बड़ी संख्या में विसंगत मतदाता चिन्हित

एसआइआर के तहत जिले में 21979 विसंगत मतदाता दर्ज पाए गए है। जिनके नाम व पते की जानकारी अधूरी है। वहीं 4458 मतदाता ऐसे है, जिनका स्थायी पता और परिजनों का विवरण नहीं मिल पा रहा है। इन मतदाताओं की खोज व सत्यापन के लिए कर्मचारी.अधिकारी तैनात किए गए है। निर्वाचन विभाग के अनुसार 7003 मतदाताओं के साथ इन 4458 मतदाताओं को भी बीएलओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे।

तहसील स्तर पर विशेष सुनवाई कक्ष

प्रकरणों की सुनवाई के लिए तहसील स्तर पर विशेष सुनवाई कक्ष बनाए गए है। जहां नियुक्त अधिकारी प्रतिदिन प्राप्त मामलों की सुनवाई करेंगे। आयोग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकरणों का निष्पक्ष परीक्षण किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। निर्णय केवल उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर ही लिया जाएगा।

12 प्रकार के दस्तावेज मान्य

नोटिस प्राप्त मतदाताओं को जवाब के साथ 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनमें पहचान व निवास से संबंधित दस्तावेज शामिल है। आधार कार्डए निवास प्रमाण पत्रए आयु संबंधी प्रमाण, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन संबंधी दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार या पीएसयू द्वारा जारी फ ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक आदि। समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में संबंधित मतदाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

नाम जोडऩे और संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू

मतदाता सूची में नए नाम जोडऩे और संशोधन की प्रक्रिया भी साथ.साथ जारी है। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके पात्र नागरिक फ ॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते है। वहीं नाम, उपनाम पता या फ ोटो में संशोधन के लिए फ ॉर्म 8 भरकर बीएलओ को जमा किया जा सकता है। नई प्रकाशित मतदाता सूची में केवल नए और संशोधित नाम ही शामिल किए जाएंगे।

एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मिले 7003 नाम

एसआइआर के दौरान सामने आए आंकड़ों ने अधिकारियों को भी चौंका दिया है। जिले में 7003 मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। सत्यापन में यह भी सामने आया कि कई मतदाता शहर में निवास के बावजूद ग्रामीण मतदाता सूची में दर्ज थे। वहीं शादी के बाद भी महिलाओं के नाम मायके और ससुराल दोनों स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज पाए गए।

जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई और विसंगती वाले मतदाता की कागजी पूर्ति के लिए बीएलओ, तहसीलदार और एसडीएम द्वारा कार्य किया जा रहा है। नोटिस कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए 14 फ रवरी को अंतिम सुनवाई की जाएगी।

शैलेंद्र सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 11:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / 7003 मतदाताओं के घर पहुंचेंगे बीएलओ, 14 फ रवरी तक देना होगा दस्तावेजों सहित जवाब

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सुजारा बांध परियोजना की पाइप लाइन लीकेज से किसान की फ सल बर्बाद

दो से चार एकड़ गेहूं की फ सल चौपट, विभागीय लापरवाही का आरोप
टीकमगढ़

वर्षों से हो रही अवैध वसूली, तहसीलदार ने 103 को जारी किए नोटिस, जल्द होगी कार्रवाई

हरिदास मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा, करोडों की जमीन का बंदरबांट की कोशिश
टीकमगढ़

अध्यक्ष, सीएमओ के खिलाफ की नारेबाजी और प्रदर्शन कर वृद्धि प्रस्ताव निरस्त करने की रखी मांग

नगर पालिका परिषद पर नियमों की अनदेखी का आरोप, दुकानों का किराया 20 गुना बढ़ाने पर विरोध
टीकमगढ़

टीकमगढ़ जिले के सिद्ध धार्मिक स्थलों पर उमडेगा श्रद्धालुओं का सैलाब

नववर्ष की शुरुआत आस्था और विश्वास का संगम
टीकमगढ़

लिखित परमिट की जगह मोबाइल से अनुमति, बिजली कंपनी की लापरवाही बन रही जानलेवा

डेढ़ महीने में 11 केवी लाइन से कई हादसे
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.