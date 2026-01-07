एक फीट गहरे गड्ढों से बसों को खतरा, भारी वाहनों ने उखाड़ दी सीसी सडक़

बस चालकों ने बताया कि बस स्टैंड परिसर में बने इन गड्ढों के कारण बसों को खड़ा करना और निकालना बेहद मुश्किल हो गया है। थोड़ी सी चूक होने पर बस पलटने या यात्रियों के घायल होने का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गंभीर समस्या की ओर कई बार ध्यान दिलाया गया, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा नहीं लिया है।