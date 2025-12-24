जर्जर स्कूलों में जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे बच्चे, 416 भवन खस्ताहाल

टीकमगढ़ जिले में शासकीय स्कूलों की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। सैकड़ों स्कूल भवन जर्जर अवस्था में होने के बावजूद उनमें आज भी बच्चों की नियमित कक्षाएं संचालित की जा रही है। कई स्कूलों में न तो बिजली की सुविधा है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था। जिससे छात्रों और शिक्षकों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।