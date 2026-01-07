7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

टीकमगढ़

खेती की जमीन पर कंक्रीट का कब्जा, कागजों में खेती, हकीकत में मकान

डायवर्सन के बिना कॉलोनियां, नामांतरण ठप और राजस्व विभाग बेपरवाह

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Jan 07, 2026

डायवर्सन के बिना कॉलोनियां, नामांतरण ठप और राजस्व विभाग बेपरवाह

डायवर्सन के बिना कॉलोनियां, नामांतरण ठप और राजस्व विभाग बेपरवाह

टीकमगढ़ जिले में खेती का रकबा लगातार सिमट रहा है, लेकिन सरकारी कागजों में आज भी वही जमीन कृषि योग्य दर्ज है। खेतों में हल की जगह अब प्लॉटिंग मशीनें चल रही है। फ सल की जगह मकान खड़े हो रहे है। फि र भी राजस्व रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं। यह महज लापरवाही नहीं, बल्कि प्रशासनिक मिलीभगत प्लाटिंग के कार्य किए जा रहे है।

नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन कॉलोनियां काटी जा रही है। रजिस्ट्रियां धड़ल्ले से हो रही है। शासन को राजस्व भी मिल रहा है, लेकिन नामांतरण और भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया जानबूझकर लटकाई जा रही है। पीडि़तों ने बताया कि जब रजिस्ट्री हो रही है, पैसा सरकारी खजाने में जा रहा है। तो फि र नामांतरण क्यों नहीं हो रहा है।

कलेक्टर के आदेश भी बेअसर

कलेक्टर द्वारा 16 अप्रेल 2025 को स्पष्ट आदेश जारी किया गया था कि नामांतरण प्रकरणों में आवेदकों से 1915 की नकल की मांग न की जाए और गैर शासकीय भूमि के नामांतरण पटवारी रिपोर्ट के आधार पर किए जाएं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन आदेशों को तहसीलों में फ ाइलों तक सीमित कर दिया गया। जतारा तहसील में ही करीब 200 से अधिक प्रकरण लंबित है, कई मामलों में आवेदन सीधे निरस्त कर दिए गए।

सालों से तहसील के चक्कर

किसान और जमीन मालिक सालों से तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे है। किसान महेंद्र कुमारए काशीराम और कल्याण सिंह चंदेल बताते है कि दो साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उनकी जमीन का नामांतरण नहीं हो पाया। आलोक कुमार, देवी सिंह और रामप्रसाद का कहना है कि हर पेशी पर नया बहाना मिलता है। कभी अधिकारी नहीं मिलते, कभी तारीख बढ़ जाती है।

जांच नहीं हुई तो बढ़ेगा संकट

नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरण लंबित रहने से न केवल किसान परेशान है, बल्कि शासन की भूमि नीति और खाद्य सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे है। खेती का रकबा घटता रहा और रिकॉर्ड नहीं सुधरा, तो आने वाले समय में जमीन विवाद, कोर्ट केस और प्रशासनिक अराजकता तय मानी जा रही है।

शासन के नियमों के अनुसार ही नामांतरण की प्रक्रिया की जा रही है। जहां बिना डायवर्सन के प्लाटिंग हुई है तो उन मामलों की जांच कर प्रकरण चिन्हित किए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी।

नितिन गौड, तहसीलदार जतारा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / खेती की जमीन पर कंक्रीट का कब्जा, कागजों में खेती, हकीकत में मकान

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रत्येक बुधवार को लगेगा एसडीएम लिंक कोर्ट, वृंदावन ग्राम दिगौड़ा पंचायत में शामिल, हटेगा अतिक्रमण

तहसील पहुंचे कलेक्टर
टीकमगढ़

न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री, अधिकतम 19.2 डिग्री दर्ज

कड़ाके की ठंड का असर जारी
टीकमगढ़

एक फीट गहरे गड्ढों से बसों को खतरा, भारी वाहनों ने उखाड़ दी सीसी सडक़

नए बस स्टैंड में जानलेवा गड्ढे
टीकमगढ़

हरियाली के नाम पर लाखों खर्च, ज़मीन पर सूखे पौधे

मानिकपुरा और ढोंगा मैदान में टूटे संकल्प, जवाबदेही शून्य
टीकमगढ़

गोटेट के जंगल में वन विभाग ने चलाया बुलडोजर, कच्चे पक्के मकान, कुएं, खेत बाड़ी व झुग्गियां ध्वस्त

दो दिन चली बड़ी कार्रवाई में 30 हेक्टेयर वन भूमि का हटाया अतिक्रमण, नामजद वन मामला दर्ज
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.