जतारा विधानसभा के बाजीतपुरा में जेसीबी से तालाब निर्माण, मास्टर रोल में मजदूरों के नाम

रविवार दोपहर करीब 2 बजे जब पत्रिका टीम निर्माण स्थल पर पहुंची, तो मौके पर जेसीबी मशीन तालाब खुदाई करती मिली। टीम को देखते ही जेसीबी चालक ने मशीन बंद कर दी। वहीं मिट्टी ढोने के लिए खड़ा राजस्थानी ट्रैक्टर भी बंद कर दिया गया। जेसीबी चालक ने बताया कि यह कार्य ग्राम पंचायत का है, लेकिन इसे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के पुत्र द्वारा ठेके पर कराया जा रहा है। चालक ने यह भी स्वीकार किया कि यहां मजदूरों से नहीं, बल्कि मशीनों से ही निर्माण कार्य कराया जाता है,जबकि मजदूरों के नाम रोजगार सहायक द्वारा मास्टर रोल में दर्ज किए जाते है।