बंडा नाला पर छिड़ी बहस और बीटी रोड निर्माण पर भाजपा कांग्रेस पार्षदों में हुई नोकझोंक

98 में से 92 बिंदु स्वीकृत, तीन गिराए और तीन प्रस्ताव आगामी बैठक के लिए छोड़े
टीकमगढ़ मंगलवार को नगर पालिका परिषद की बैठक हंगामेदार रही। जब बंडा नाला, बीटी रोड निर्माण, नहर के जीर्णोद्धार से जुड़े प्रस्ताव पर भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। बैठक की शुरुआत में ही इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में बहस तेज रही। अंतत: बैठक के बीच में ९८ प्रस्ताव में से ९२ पर मुहर लगी और तीन प्रस्ताव को निरस्त और तीन प्रस्ताव आगामी बैठक में रखने की बात कही।
भाजपा पार्षद एवे नपा नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे ने आरोप लगाया कि बंडा नाला के जीर्णोद्धार प्रस्ताव को गिराने का झूठा आरोप भाजपा पार्षदों पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षदों ने केवल तीन बिंदुओं के बजाय शहर विकास से जुड़े अन्य मुद्दों को भी शामिल कर शीघ्र परिषद बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन जानबूझकर बैठक में देरी की गई और अब प्रस्ताव गिराने का आरोप भाजपा पर मढ़ा जा रहा है। नपा नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि जनहित में सभी भाजपा पार्षद बंडा नाला के जीर्णोद्धार के पक्ष में है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्षद अनीस खान और भाजपा पार्षदों के बीच काफ ी देर तक बहस चली। हालांकि बाद में सभी पार्षदों की सहमति से बंडा नाला के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
बैठक के एजेंडे में नगर विकास, प्रशासनिक निर्णय और वित्तीय विषयों से जुड़े कुल 98 प्रस्ताव रखे गए। लंबी चर्चा के बाद परिषद ने 92 प्रस्तावों को मंजूरी दी। जबकि कुछ प्रस्तावों को निरस्त या होल्ड पर डाल दिया गया। परिषद की इस बैठक में कई मुद्दों पर पक्ष.विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। सबसे अधिक विवादित विषय बीटी रोड निर्माण रहा। परिषद ने कलेक्ट्रेट से मिश्रा चौराहा तक प्रस्तावित बीटी रोड निर्माण को निरस्त कर दिया, जबकि अस्पताल चौराहे से आंबेडकर चौराहे तक बीटी रोड निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा परिषद ने मिश्रा चौराहा से जवाहर चौराहा होते हुए रूसिया मंडपम तक,कोतवाली से जय स्तंभ तक, जवाहर चौराहा से स्टेट बैंक चौराहा तक, पुरानी नगर पालिका चौराहे से पकोड़ा चौराहा तक, कटरा बाजार से सन्मति चौराहा तक, पुराने पोस्ट ऑफिस से सुभाष बुक डिपो तक, प्रस्तावित बीटी रोड नवीनीकरण कार्यों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। परिषद का कहना था कि प्राथमिकता और तकनीकी आधार स्पष्ट किए बिना कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।
वार्ड 10 स्थित बीड़ी मजदूर कॉलोनी में बाउंड्री वॉल निर्माण के प्रस्ताव पर करीब डेढ़ घंटे तक बहस चली। पक्ष विपक्ष के तर्कों के बाद अंतत: परिषद ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इसे कॉलोनीवासियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
परिषद ने तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फि लहाल निर्णय नहीं लेते हुए उन्हें होल्ड पर रखा। ट्रेंचिंग ग्राउंड में मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण की निंदा दर स्वीकृति, नगर पालिका क्षेत्र में निर्माणाधीन कार्यों की समय.सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव और वित्तीय वर्ष 2026.27 के बजट की स्वीकृति।
परिषद का कहना है कि इन विषयों पर और अधिक जानकारी के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला, नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फ ार, सीएमओ ओमपाल सिंह भदोरिया, पूनम जायसवाल, राजीव जैन सहित भाजपा एवं कांग्रेस के पार्षद मौजूद रहे।
