बंडा नाला पर छिड़ी बहस और बीटी रोड निर्माण पर भाजपा कांग्रेस पार्षदों में हुई नोकझोंक

भाजपा पार्षद एवे नपा नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे ने आरोप लगाया कि बंडा नाला के जीर्णोद्धार प्रस्ताव को गिराने का झूठा आरोप भाजपा पार्षदों पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षदों ने केवल तीन बिंदुओं के बजाय शहर विकास से जुड़े अन्य मुद्दों को भी शामिल कर शीघ्र परिषद बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन जानबूझकर बैठक में देरी की गई और अब प्रस्ताव गिराने का आरोप भाजपा पर मढ़ा जा रहा है। नपा नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि जनहित में सभी भाजपा पार्षद बंडा नाला के जीर्णोद्धार के पक्ष में है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्षद अनीस खान और भाजपा पार्षदों के बीच काफ ी देर तक बहस चली। हालांकि बाद में सभी पार्षदों की सहमति से बंडा नाला के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।