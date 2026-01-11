चार साल से जर्जर डिवाइडर रेलिंग, दुर्घटनाओं को दे रहे न्योता

टीकमगढ़ शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने और हरियाली की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए डिवाइडर और उनमें लगी लोहे की रेलिंग पिछले चार वर्षों से बदहाली का शिकार है। नया बस स्टैंड से लेकर जिला न्यायालय द्वार, ढोंगा मैदान और प्रमुख मार्गों पर लगी रेलिंग अब यात्रियों की सुरक्षा के बजाय दुर्घटनाओं को आमंत्रण देने लगी है। इसके बावजूद नगर पालिका द्वारा आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा सका है।