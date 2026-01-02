फार्मर आईडी से बनेगा ई टोकन, घर बैठे तय समय पर मिलेगा यूरिया डीएपी

कृषि विभाग के अनुसार पोर्टल पर पंजीकृत किसान आधार नंबर के माध्यम से लॉगिन करेगा। किसान की भूमि, रकबा और फ सल की जानकारी पहले से पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। भूमि और फ सल की वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार पर किसान को पात्रता अनुसार उर्वरक के लिए ई टोकन जारी किया जाएगा। किसान अपने क्षेत्र के किसी भी अधिकृत विक्रेता या संस्था का चयन कर सकता है। ई टोकन केवल तीन दिन तक मान्य रहेगा। निर्धारित समय में खाद नहीं लेने पर टोकल स्वत: निरस्त हो जाएगा और किसान को पुन: पंजीयन कराना होगा। योजना में भूमि पंजीयन और ई केवाइसी अनिवार्य रखी गई है।