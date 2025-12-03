यात्रा मां के नाम का समापन, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पहाडि़य़ों में बिताई बचपन की यादें

पत्रकारों से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि पढ़े लिखे आतंकवादियों को फं डामेंटल एलीमेंट्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने अर्बन टेररिज्म और नक्सलवाद के खिलाफ देश से आतंकवाद के सफ ाया की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी और भ्रष्टाचार का सफ ाया करना सबसे कठिन काम है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि वे प्रार्थना करती हैं कि मोदी जी दस साल और प्रधानमंत्री बने रहें ताकि भ्रष्टाचार को भी समाप्त किया जा सके।