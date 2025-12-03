Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

यात्रा मां के नाम का समापन, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पहाडि़य़ों में बिताई बचपन की यादें

टीकमगढ़ बल्देवगढ़ के गर्रोली गांव से डूडा तक तीन दिवसीय यात्रा मां के नाम का समापन मंगलवार को हुआ। इस यात्रा का शुभारंभ 30 नवंबर को किया गया था। यात्रा के समापन अवसर पर डूडा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनसमर्थक [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Dec 03, 2025

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पहाडि़य़ों में बिताई बचपन की यादें

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पहाडि़य़ों में बिताई बचपन की यादें

टीकमगढ़ बल्देवगढ़ के गर्रोली गांव से डूडा तक तीन दिवसीय यात्रा मां के नाम का समापन मंगलवार को हुआ। इस यात्रा का शुभारंभ 30 नवंबर को किया गया था। यात्रा के समापन अवसर पर डूडा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनसमर्थक उपस्थित थे।

सभा में उमा भारती ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कही और विकास को लेकर सरकार की योजनाओं पर जोर दिया।इसके बाद उन्होंने डूडा गांव की पहाडिय़ों में पैदल घूमकर ग्रामीणों से मुलाकात की और अपनी बचपन की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि उनकी मां1925 में डूडा गांव में विवाह करके आई थीं और वे अक्सर मां के साथ जंगल और पहाडियो में जाती थी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि यह उनकी दूसरी पदयात्रा है। पहली यात्रा उन्होंने ओरछा से चरण पादुका तक की थी, जबकि दूसरी यात्रा में गर्रोली से डूडा तक 30 गांवों को छूती हुई यात्रा पूरी की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के10 वर्षों में विकास की उपलब्धियों की भी चर्चा की।

पत्रकारों से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि पढ़े लिखे आतंकवादियों को फं डामेंटल एलीमेंट्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने अर्बन टेररिज्म और नक्सलवाद के खिलाफ देश से आतंकवाद के सफ ाया की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी और भ्रष्टाचार का सफ ाया करना सबसे कठिन काम है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि वे प्रार्थना करती हैं कि मोदी जी दस साल और प्रधानमंत्री बने रहें ताकि भ्रष्टाचार को भी समाप्त किया जा सके।

नेशनल हेराल्ड प्रकरण पर उन्होंने कहा कि गलतियां करने वालों के खिलाफ एफ आईआर होना स्वाभाविक है। साथ ही रायसेन के शॉर्ट एनकाउंटर पर उन्होंने कहा कि आरोपी का पूरा एनकाउंटर होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 03:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / यात्रा मां के नाम का समापन, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पहाडि़य़ों में बिताई बचपन की यादें

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर में 28 से अधिक संचालित हो रहे विवाह घर, कई के पास नहीं है सूखा और गीला कचरा प्रबंधन की व्यवस्था

अग्नि शमन यंत्र के साथ इमरजेंसी जैसे नंबर भी गायब, पार्किंग व्यवस्था भी फैल
टीकमगढ़

टीकमगढ़ मूंगफली के लिए बनेगा एक जिला एक उत्पाद, जिला प्रशासन शासन को भेजेंगा प्रस्ताव

पांच साल पहले निवाड़ी बन गया था अदरक के लिए एक जिला एक उत्पाद, नहीं लगती है मंडी
टीकमगढ़

छात्रों का सपना बनकर रह गया जिले के सीएम राइज

पांच सालों में न ३४ रूटों पर बसों की सुविधा मिल पाई और न ही नए भवनों में संचालित हुई कक्षाएं
टीकमगढ़

लोकायुक्त टीम को धक्का देकर भागे रिश्वतखोर आरक्षक के साथ टीआई पर कार्रवाई

टीकमगढ़

उमा भारती बोलीं- जो मैं कह रही हूं…वही मान रहे CM मोहन यादव, मुझे नहीं बनना ‘मुख्यमंत्री…’

टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.