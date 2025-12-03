यात्रा मां के नाम का समापन, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पहाडि़य़ों में बिताई बचपन की यादें

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पहाडि़य़ों में बिताई बचपन की यादें
टीकमगढ़ बल्देवगढ़ के गर्रोली गांव से डूडा तक तीन दिवसीय यात्रा मां के नाम का समापन मंगलवार को हुआ। इस यात्रा का शुभारंभ 30 नवंबर को किया गया था। यात्रा के समापन अवसर पर डूडा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनसमर्थक उपस्थित थे।
सभा में उमा भारती ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कही और विकास को लेकर सरकार की योजनाओं पर जोर दिया।इसके बाद उन्होंने डूडा गांव की पहाडिय़ों में पैदल घूमकर ग्रामीणों से मुलाकात की और अपनी बचपन की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि उनकी मां1925 में डूडा गांव में विवाह करके आई थीं और वे अक्सर मां के साथ जंगल और पहाडियो में जाती थी।
पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि यह उनकी दूसरी पदयात्रा है। पहली यात्रा उन्होंने ओरछा से चरण पादुका तक की थी, जबकि दूसरी यात्रा में गर्रोली से डूडा तक 30 गांवों को छूती हुई यात्रा पूरी की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के10 वर्षों में विकास की उपलब्धियों की भी चर्चा की।
पत्रकारों से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि पढ़े लिखे आतंकवादियों को फं डामेंटल एलीमेंट्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने अर्बन टेररिज्म और नक्सलवाद के खिलाफ देश से आतंकवाद के सफ ाया की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी और भ्रष्टाचार का सफ ाया करना सबसे कठिन काम है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि वे प्रार्थना करती हैं कि मोदी जी दस साल और प्रधानमंत्री बने रहें ताकि भ्रष्टाचार को भी समाप्त किया जा सके।
नेशनल हेराल्ड प्रकरण पर उन्होंने कहा कि गलतियां करने वालों के खिलाफ एफ आईआर होना स्वाभाविक है। साथ ही रायसेन के शॉर्ट एनकाउंटर पर उन्होंने कहा कि आरोपी का पूरा एनकाउंटर होना चाहिए।
