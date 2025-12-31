वर्षों से हो रही अवैध वसूली, तहसीलदार ने 103 को जारी किए नोटिस, जल्द होगी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार खरगापुर चौराहा स्थित हरिदास मंदिर के अध्यक्ष स्वयं कलेक्टर होते है। मंदिर की जमीन सडक़ के दोनों ओर लगभग छह एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। जिस पर अवैध रूप से निर्माण किया गया है। कई स्थानों पर छपरियां और गुमटियां रखकर दुकानें संचालित की जा रही है। जिनसे असामाजिक तत्व अवैध वसूली कर रहे है और अतिक्रमण को सामाजिक समर्थन का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।