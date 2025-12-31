वर्षों से हो रही अवैध वसूली, तहसीलदार ने 103 को जारी किए नोटिस, जल्द होगी कार्रवाई

हरिदास मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा, करोडों की जमीन का बंदरबांट की कोशिश
टीकमगढ़ नगर परिषद खरगापुर चौराहा स्थित हरिदास मंदिर की छह एकड़ के करीब करोडों की जमीन पर वर्षों से सैकड़ों लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। मंदिर की भूमि पर दुकानों, मकानों, छपरियों और गुमटियों का निर्माण कर लिया गया है। वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा किराए के नाम पर लगातार अवैध वसूली किए जाने का भी मामला सामने आया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने मंदिर के पुजारी और तहसीलदार के साथ बैठक कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद तहसील प्रशासन द्वारा 103 दुकानदारों सहित अन्य अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए है। कुछ लोगों द्वारा अपने जवाब भी प्रस्तुत किए जा चुके है।
जानकारी के अनुसार खरगापुर चौराहा स्थित हरिदास मंदिर के अध्यक्ष स्वयं कलेक्टर होते है। मंदिर की जमीन सडक़ के दोनों ओर लगभग छह एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। जिस पर अवैध रूप से निर्माण किया गया है। कई स्थानों पर छपरियां और गुमटियां रखकर दुकानें संचालित की जा रही है। जिनसे असामाजिक तत्व अवैध वसूली कर रहे है और अतिक्रमण को सामाजिक समर्थन का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।
बताया गया कि पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में अतिक्रमण हटाकर नियमानुसार दुकान निर्माण कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन कुछ तत्वों द्वारा दुकानदारों को भ्रमित कर कार्रवाई में बाधा डाली जा रही है। कार्रवाई रुकवाने के लिए चंदा एकत्र कर तथाकथित ठेकेदार कलेक्टर के पास भी पहुंचे है।
मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से दुकानें संचालित की जा रही है और किराए के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जबकि कलेक्टर द्वारा जमीन खाली कराने के निर्देश दिए जा चुके है।
हरिदास मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 103 लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए है। कुछ लोगों के जवाब प्राप्त हो चुके है। जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई कर मंदिर की जमीन को मुक्त कराया जाएगा और नियमों के अनुसार निर्माण कार्य कराया जाएगा।
