हरियाली के नाम पर लाखों खर्च, ज़मीन पर सूखे पौधे

इसके विपरीत पुलिस लाइन मैदान में लगाए गए पौधे आज भी जीवित है और छह फ ीट तक बढ़ चुके है। फ रवरी 2024 में न्यायालय में पदस्थ सुशील प्रजापति, यातायात प्रभारी कैलाश पटेल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने करीब 15 हजार पौधों का रोपण किया था। हालांकि इनमें से लगभग 4 हजार पौधे नष्ट हुए, लेकिन 11 हजार पौधे आज भी जीवित है। इनकी नियमित देखरेख, सप्ताह में दो दिन निगरानी, बीमार पौधों का उपचार और गंदे नाले के पानी से सिंचाई कर इन्हें सुरक्षित रखा गया। यही कारण है कि आज पुलिस लाइन हरियाली की मिसाल बन रही है।