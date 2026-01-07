7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

टीकमगढ़

हरियाली के नाम पर लाखों खर्च, ज़मीन पर सूखे पौधे

मानिकपुरा और ढोंगा मैदान में टूटे संकल्प, जवाबदेही शून्य

3 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Jan 07, 2026

मानिकपुरा और ढोंगा मैदान में टूटे संकल्प, जवाबदेही शून्य

मानिकपुरा और ढोंगा मैदान में टूटे संकल्प, जवाबदेही शून्य

टीकमगढ़ जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए हजारों पौधे आज जवाबदेही के अभाव में दम तोड़ चुके है। रोपण के समय सुरक्षा की कसमें, वृक्षाबंधन और फ ोटो सेशन तक सीमित रहे, लेकिन देखरेख की जिम्मेदारी निभाने वाला कोई नहीं दिखा। इसका नतीजा यह रहा कि पौधों की खरीदी और सिंचाई में खर्च हुए लाखों रुपए व्यर्थ हो गए।

ढोंगा मैदान और मानिकपुरा स्थित कृषि विद्यालय की भूमि के चारों ओर हजारों पौधों का रोपण किया गया था। उद्देश्य था हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, लेकिन समय पर सिंचाई, सुरक्षा और निगरानी न होने से अधिकांश पौधे सूख गए। लोगों का कहना था कि जब पुलिस लाइन जैसे सीमित संसाधनों में पौधे बच सकते है, तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की निगरानी में लगाए गए पौधे क्यों सूख गए। यह सिर्फ फ ोटो और कार्यक्रमों तक सीमित रहने से उद्देश्य बनाया गया था।

पुलिस लाइन में दिखी जिम्मेदारी, इसलिए पौधे बचे

इसके विपरीत पुलिस लाइन मैदान में लगाए गए पौधे आज भी जीवित है और छह फ ीट तक बढ़ चुके है। फ रवरी 2024 में न्यायालय में पदस्थ सुशील प्रजापति, यातायात प्रभारी कैलाश पटेल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने करीब 15 हजार पौधों का रोपण किया था। हालांकि इनमें से लगभग 4 हजार पौधे नष्ट हुए, लेकिन 11 हजार पौधे आज भी जीवित है। इनकी नियमित देखरेख, सप्ताह में दो दिन निगरानी, बीमार पौधों का उपचार और गंदे नाले के पानी से सिंचाई कर इन्हें सुरक्षित रखा गया। यही कारण है कि आज पुलिस लाइन हरियाली की मिसाल बन रही है।

केंद्रीय मंत्री ने भी ली थी जिम्मेदारी, फि र भी सूखे पौधे

25 अगस्त 2024 को मानिकपुरा स्थित तिल अनुसंधान केंद्र में वृक्षबंधन कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसमें केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र खटीक, तत्कालीन कलेक्टर, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने 1100 नीम के पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। लेकिन हकीकत यह है कि करीब 700 के करीब पौधे सूख गए। कार्यक्रम के बाद तत्कालीन जिलाध्यक्ष अमित नुना को छोडक़र शायद ही कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि दोबारा पौधों को देखने पहुंचा।

ढोंगा मैदान में अमलतास और ताड़ के पौधे भी बर्बाद

29 अगस्त 2025 को ढोंगा मैदान के चारों ओर पहले 500 ताड़ के पौधे लगाए गए, जिनकी सुरक्षा के लिए जाल भी लगाया गया था। आज स्थिति यह है कि पौधे सूख चुके है और जाल भी गायब होता जा रहा है। इसके बाद नगर पालिका ने ढाई लाख रुपए की लागत से 2 हजार अमलतास के पौधे खरीदे और रोपण कराया, लेकिन देखरेख न होने से आज महज 5 फ ीसदी पौधे ही जीवित बचे है।

सूखे पौधों की सुरक्षा के लिए 50 लाख की दीवार

विडंबना यह है कि जब पौधे सूख चुके, तब उनकी सुरक्षा के नाम पर 50 लाख रुपए की दीवार निर्माण की स्वीकृति दी गई। कलेक्टर के निर्देश पर दीवार का काम शुरू हुआ, लेकिन स्थानीय विरोध के चलते निर्माण कार्य रोक दिया गया।

ढोंगा मैदान में लगाए गए अमलतास के पौधे गारंटी में है। जो पौधे सूख गए है, उनके बदलकर नए लगाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए 50 लाख रुपए का टेंडर हुआ है, विरोध के कारण काम रुका है। नगरपालिका में इसकी दरें स्वीकृत हो गई है। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।

पवन कुमार चतुर्वेदी, ठेकेदार नगरपालिका टीकमगढ़।

मानिकपुरा में लगाए गए नीम के पौधों की गर्मियों में पंचायत ने सिंचाई कराई है। सूखे पौधों की जगह दोबारा रोपण किया गया है और अब ट्यूबवेल भी लग गया है।

प्रभू रैकवार, सरपंच गनेशगंज।

ढोंगा मैदान के चारों ओर लगाए पौधों को दोबारा लगाया जाएगा और बाउंड्राबाल के लिए टेंडर भी स्वीकृत हो गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और मैदान को सुंदर बनाया जाएगा।

ओमपाल सिंह भदौरिया, सीएमओ नगरपालिका टीकमगढ़।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 11:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / हरियाली के नाम पर लाखों खर्च, ज़मीन पर सूखे पौधे

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेती की जमीन पर कंक्रीट का कब्जा, कागजों में खेती, हकीकत में मकान

डायवर्सन के बिना कॉलोनियां, नामांतरण ठप और राजस्व विभाग बेपरवाह
टीकमगढ़

प्रत्येक बुधवार को लगेगा एसडीएम लिंक कोर्ट, वृंदावन ग्राम दिगौड़ा पंचायत में शामिल, हटेगा अतिक्रमण

तहसील पहुंचे कलेक्टर
टीकमगढ़

न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री, अधिकतम 19.2 डिग्री दर्ज

कड़ाके की ठंड का असर जारी
टीकमगढ़

एक फीट गहरे गड्ढों से बसों को खतरा, भारी वाहनों ने उखाड़ दी सीसी सडक़

नए बस स्टैंड में जानलेवा गड्ढे
टीकमगढ़

गोटेट के जंगल में वन विभाग ने चलाया बुलडोजर, कच्चे पक्के मकान, कुएं, खेत बाड़ी व झुग्गियां ध्वस्त

दो दिन चली बड़ी कार्रवाई में 30 हेक्टेयर वन भूमि का हटाया अतिक्रमण, नामजद वन मामला दर्ज
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.