15 साल पुरानी दो दर्जन से अधिक खटारा बसों पर लगेगा ब्रेक, 7 बसों की स्थिति अत्यंत खराब परमिट होंगे निरस्त

जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड से झांसी, ग्वालियर, दिल्ली, छतरपुर, जबलपुर, दमोह, सागर, छिंडवाड़ा, नरसिंहपुर, भोपाल और इंदौर के गुना, अशोकनगर और जिले के ग्रामीण क्षेत्र में २०५ बसों से अधिक रोजाना विभिन्न मार्गों पर संचालित होती है। इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी बसों की है, जिन्हें फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिल पाता। लंबे समय से बस संचालक थोड़ी बुहुत मरम्मत के बाद इन वाहनों को फि र से सडक़ पर दौड़ा देते है। जिससे यात्रियों की सुरक्षा हमेशा जोखिम में रहती थी। अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वाहन की उम्र 15 वर्ष पूरी होते ही बसों को अमान्य माना जाएगा।