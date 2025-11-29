Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

एमपी की पूर्व CM…यूपी से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, कल से शुरु होगी पदयात्रा

MP News: मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Himanshu Singh

Nov 29, 2025

uma bharti

पूर्व सीएम उमा भारती ने टीकमगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय नजर होती दिखाई दे रही हैं। श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव में तीन दिन जहां उन्होंने पूरा समय ओरछा में दिया तो अब वह जिले में अपनी मां के नाम पर तीन दिन की पदयात्रा निकाल रही है। उमा भारती ने एक बार फिर से पार्टी के कहने पर झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की।

एक यात्रा मां के नाम

शनिवार को टीकमगढ़ में मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम उमा भारती ने बताया कि 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि एक यात्रा मां के नाम की एक भाव यात्रा है । जहां से मेरी मां अपने घर से मेरे पिताजी के घर तक पैदल जाती थी। उसी रास्ते से यह यात्रा निकल जा रही है। इसमें किसानों की समस्याएं भी सुनी जाएगी। हम पुरानी रोशनी को लाने का प्रयास कर रहे है। पहले एक नारा चलता था उमा भारती आएंगी, नई रोशनी लाएंगी।

साल 2029 में चुनाव लड़ेंगी उमा भारती

उमा भारती ने एक बार फिर से साल 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उनका कहना था कि वह काम करते करते थक गई थी, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया था। 2029 तक उनके गाय, गंगा के काम पूरे हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने पार्टी के कहने पर झांसी से चुनाव लड़ेगी की इच्छा जाहिर की।

बुंदेलखंड से शुरु की राजनीति

उमा भारती ने कहा कि वह शुरू से ही बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग कर रही है। हमारा उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का अच्छा विकास हो। इसमें जनप्रतिनि​धि भाग नहीं ले रही है। उमा भारती ने केन बेतवा लिंक परियोजना और ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन की स्वीकृति दिलाने की बात कहते हुए कहा कि यह बुंदेलखंड राज्य के विकास की महत्वपूर्ण योजना है।

IAS संतोष वर्मा के बयान की निंदा

उमा भारती ने आईएएस संतोष वर्मा के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह बयान बेटियों का अपमान है। वहीं उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को हटाना बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही कहा कि आज पाकिस्तान जातिवाद के कारण नष्ट हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से संतुष्टि जताई।

शराबबंदी अभियान की सराहना की

आगे उमा भारती ने कहा कि हमेशा से उन्होंने अन्याय लड़ाई लड़ी है। सामंत, वीर होते हैं लेकिन वह अत्याचार से जुड़ गए हैं। मैंने हमेशा इन ताकतों का विरोध किया है। जिले में चल रही शराबबंदी के अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिले में 80 से अधिक गांव शराब मुक्त हो गए हैं। उन गांव के लोगों को बगाज माता मंदिर पर सम्मानित किया जाएगा। जो कम शासन और प्रशासन को करना चाहिए वह काम ग्रामीण कर रहे है। इसमें प्रतिनिधियों को भाग लेना चाहिए। शराब दुकानों को नीति अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने राजनीति जीवन के बारे में भी विस्तार से बताया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 06:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / एमपी की पूर्व CM…यूपी से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, कल से शुरु होगी पदयात्रा

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में रिश्वत ले रहे कॉन्स्टेबल ने लोकायुक्त टीम को धक्का देकर लगाई दौड़, सामने आया वीडियो

tikamgarh
टीकमगढ़

दूल्हा बने श्रीराम राजा, ओरछा का हर नागरिक बना बाराती, अलौकिक छवि निहारने उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

MP News
टीकमगढ़

श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव में उमा भारती ने बांधा समां, जीभर के गाए बुंदेली गीत, सुनकर हो जाएंगे गदगद

uma bharti sang bundli vivah geet in Shri Ram Janki vivah Mahotsav ramraja mandir orchha
टीकमगढ़

श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव, आज सजेगा विवाह मंडप, खिलेगी हल्दी, कड़ी और बरा के साथ छनेगी पंगत

Shri Ram Janaki Marriage Festival
टीकमगढ़

शिक्षा विभाग में क्या हो रहा? आदेश देने के महीनों बाद भी अधिकारियों की नहीं हुई जांच, प्रमोशन भी कर दिया….

Education Department fraudulent payments scam beo promotion mp news
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.