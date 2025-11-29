एमपी की पूर्व CM…यूपी से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, कल से शुरु होगी पदयात्रा

आगे उमा भारती ने कहा कि हमेशा से उन्होंने अन्याय लड़ाई लड़ी है। सामंत, वीर होते हैं लेकिन वह अत्याचार से जुड़ गए हैं। मैंने हमेशा इन ताकतों का विरोध किया है। जिले में चल रही शराबबंदी के अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिले में 80 से अधिक गांव शराब मुक्त हो गए हैं। उन गांव के लोगों को बगाज माता मंदिर पर सम्मानित किया जाएगा। जो कम शासन और प्रशासन को करना चाहिए वह काम ग्रामीण कर रहे है। इसमें प्रतिनिधियों को भाग लेना चाहिए। शराब दुकानों को नीति अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने राजनीति जीवन के बारे में भी विस्तार से बताया।