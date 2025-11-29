एमपी की पूर्व CM…यूपी से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, कल से शुरु होगी पदयात्रा

पूर्व सीएम उमा भारती ने टीकमगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय नजर होती दिखाई दे रही हैं। श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव में तीन दिन जहां उन्होंने पूरा समय ओरछा में दिया तो अब वह जिले में अपनी मां के नाम पर तीन दिन की पदयात्रा निकाल रही है। उमा भारती ने एक बार फिर से पार्टी के कहने पर झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की।
शनिवार को टीकमगढ़ में मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम उमा भारती ने बताया कि 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि एक यात्रा मां के नाम की एक भाव यात्रा है । जहां से मेरी मां अपने घर से मेरे पिताजी के घर तक पैदल जाती थी। उसी रास्ते से यह यात्रा निकल जा रही है। इसमें किसानों की समस्याएं भी सुनी जाएगी। हम पुरानी रोशनी को लाने का प्रयास कर रहे है। पहले एक नारा चलता था उमा भारती आएंगी, नई रोशनी लाएंगी।
उमा भारती ने एक बार फिर से साल 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उनका कहना था कि वह काम करते करते थक गई थी, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया था। 2029 तक उनके गाय, गंगा के काम पूरे हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने पार्टी के कहने पर झांसी से चुनाव लड़ेगी की इच्छा जाहिर की।
उमा भारती ने कहा कि वह शुरू से ही बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग कर रही है। हमारा उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का अच्छा विकास हो। इसमें जनप्रतिनिधि भाग नहीं ले रही है। उमा भारती ने केन बेतवा लिंक परियोजना और ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन की स्वीकृति दिलाने की बात कहते हुए कहा कि यह बुंदेलखंड राज्य के विकास की महत्वपूर्ण योजना है।
उमा भारती ने आईएएस संतोष वर्मा के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह बयान बेटियों का अपमान है। वहीं उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को हटाना बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही कहा कि आज पाकिस्तान जातिवाद के कारण नष्ट हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से संतुष्टि जताई।
आगे उमा भारती ने कहा कि हमेशा से उन्होंने अन्याय लड़ाई लड़ी है। सामंत, वीर होते हैं लेकिन वह अत्याचार से जुड़ गए हैं। मैंने हमेशा इन ताकतों का विरोध किया है। जिले में चल रही शराबबंदी के अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिले में 80 से अधिक गांव शराब मुक्त हो गए हैं। उन गांव के लोगों को बगाज माता मंदिर पर सम्मानित किया जाएगा। जो कम शासन और प्रशासन को करना चाहिए वह काम ग्रामीण कर रहे है। इसमें प्रतिनिधियों को भाग लेना चाहिए। शराब दुकानों को नीति अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने राजनीति जीवन के बारे में भी विस्तार से बताया।
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
