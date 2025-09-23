राज्यपाल का हेलीकॉप्टर हुआ खराब, आधे घंटे तक करना पड़ा इंतजार

MP News: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले प्रवास पर आए राज्यपाल मंगू भाई पटेल का लौटते वक्त हेलीकॉप्टर खराब हो गया। किसी तकनीकि समस्या के चलते हेलीकॉप्टर आधा घंटे लेट उड़ान भर पाया। ऐसे में राज्यपाल को कार में इंतजार करना पड़ा। बता दें कि, मंगू भाई पटेल बल्देवगढ़ तहसील के करमासन हटा में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदिवासियों से मुलाकात करने पहुंचे थे।
राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात की तो आदि कर्मयोगी अभियान को लेकर आदिवासियों से चर्चा की। कार्यक्रम में रुकने के बाद जब वह भोपाल के लिए रवाना होने वाले थे तभी हेलीकॉप्टर में सिग्नल आना बंद हो गए। ऐसे में पायलट ने सुरक्षा को देखते हुए इसकी जानकारी प्रशासन को दी और इस समस्या को दूर करने में जुट गए। वहीं प्रशासन ने राज्यपाल को टीकमगढ़ सर्किट हाउस भेजने जी व्यवस्था की।
कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने बताया कि इंजन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। राज्यपाल दो इंजन वाले हेलिकॉप्टर से आए थे। वापसी के समय वह हेलिकॉप्टर में सवार हो गए थे लेकिन तकनीकी खराबी के कारण हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। दो-तीन प्रयास के बाद भी जब हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका तो राज्यपाल वापस कार में बैठ गए। कलेक्टर श्रोत्रिय ने बताया कि एक इंजन में ठीक तरह से सिग्नल नहीं आ रहे थे। स्टाफ ने आधे घंटे में तकनीकी खामी दूर की। इसके बाद राज्यपाल भोपाल के लिए रवाना हो गए।