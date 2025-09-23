राज्यपाल का हेलीकॉप्टर हुआ खराब, आधे घंटे तक करना पड़ा इंतजार

कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने बताया कि इंजन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। राज्यपाल दो इंजन वाले हेलिकॉप्टर से आए थे। वापसी के समय वह हेलिकॉप्टर में सवार हो गए थे लेकिन तकनीकी खराबी के कारण हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। दो-तीन प्रयास के बाद भी जब हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका तो राज्यपाल वापस कार में बैठ गए। कलेक्टर श्रोत्रिय ने बताया कि एक इंजन में ठीक तरह से सिग्नल नहीं आ रहे थे। स्टाफ ने आधे घंटे में तकनीकी खामी दूर की। इसके बाद राज्यपाल भोपाल के लिए रवाना हो गए।