20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

श्रीराम राजा लोक के लिए अधिग्रहित होगी जमीन, तैयार हो रहा प्रस्ताव

MP News: मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले में श्रीराम राजा मंदिर परिसर के पास जमीन को प्रशासन जल्द अधिग्रहित करेगा।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Himanshu Singh

Jan 20, 2026

orchha

MP News: मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में श्रीराम राजा लोक परिसर के बीच में खसरा नंबर 457 में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों के कारण इसका विस्तार नहीं हो पा रहा था। जिसके कारण काम अधूरा पड़ा हुआ था। यहां पर रहने वालों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन थे तो यह लोग लोक निर्माण का काम शुरू होने के बाद से ही विस्थापन और उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। ऐसे में अब प्रशासन भी इस दिशा में काम करने लगा है। इसे लेकर निवाड़ी एसडीएम मनीषा जैन का कहना था कि इसका पूरा प्रकरण तैयार किया जा रहा है और जल्द ही मामले का निराकरण किया जाएगा।

12 एकड़ में श्रीराम राजा लोक का विस्तार

श्रीराम राजा मंदिर ओरछा में श्रीराम राजा लोक निर्माण की घोषणा के बाद जब यहां के परिसर का 12 एकड़ में विस्तार करने की योजना सामने आई तो यहां पर पीढ़ियों से रहने वाले लोगों ने ने विस्थापन के साथ ही मुआवजा को लेकर सरकार से मांग की थी। विदित हो कि यहां के खसरा नंबर 457 का मामला पहले से ही न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझा हुआ था।

प्रशासन जल्द से जल्द सुलझाए मामला

यहां पर एक पटवारी की लापरवाही से इस नंबर को मंदिर में दर्ज कर दिया गया था, जबकि पूर्व में यह नंबर आवासी क्षेत्र में था। इस पर यहां पर रहने वालों को न्यायालय से भी राहत मिली थी। राम राजा लोक के बाद फिर से इसी खसरा नंबर का विवाद फंस गया था। ऐसे में यह पूरा परिसर खाली नहीं हो पा रहा था तो मंदिर के परिसर के विस्तार का काम भी अब तक रुका हुआ है। बताया जा रहा है कि इस खसरा नंबर में 16 से 20 परिवार निवासरत बताए जा रहे है। अब प्रशासन ने भी इसके लिए है कि इसे लेकर पर्यटन विभाग के प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा पीएस ने भी प्रशासन से जल्द ही मामला सुलझाने को कहा था।

तैयार किया जा रहा प्रकरण

इस मामले में निवाडी एसडीएम मनीषा जैन ने बताया कि इसका पूरा प्रकरण तैयार किया जा रहा है। 10 से 15 दिन में इसे तैयार कर कलेक्टर के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन अब इस जमीन को खाली कराने के लिए मुआवजा के साथ ही विस्थापन की योजना पर काम कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 07:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / श्रीराम राजा लोक के लिए अधिग्रहित होगी जमीन, तैयार हो रहा प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सब्जी से भरी टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, महिला की मौत, पति सहित दो घायल

डायल 112 और 108 नहीं पहुंची, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल
टीकमगढ़

कारी में औद्योगिक क्षेत्र का सपना अधूरा, दो बार टेंडर, प्रस्ताव ग्वालियर भेजा

फि र भी 32 एकड़ अतिक्रमण मुक्त नहीं, रोजगार की तलाश में जिले से पलायन को मजबूर युवा
टीकमगढ़

खाद्य सुरक्षा विभाग सवालों के घेरे मेंए जांच की रफ्तार पर उठे गंभीर प्रश्न

एक साल में ३५५ खाद्य सामग्री के सैंपल, ११८ की आई रिपोर्ट, १० सैंपल फैल
टीकमगढ़

बड़ा मामला: MP में यहां पानी की टंकी में डाला गया ‘मल’, रोकी गई सप्लाई

Water Tank Contamination Sewage Dumped in Drinking Water Tikamgarh MP News
टीकमगढ़

अमृत एप वाटर फि ल्टर प्लांट से नल तक रखेगा निगरानी

पानी की गुणवत्ता और लीकेज पर नजर और जीपीएस मैपिंग रीबोड और सेंसर देगा संकेत
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.