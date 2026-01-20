श्रीराम राजा लोक के लिए अधिग्रहित होगी जमीन, तैयार हो रहा प्रस्ताव

यहां पर एक पटवारी की लापरवाही से इस नंबर को मंदिर में दर्ज कर दिया गया था, जबकि पूर्व में यह नंबर आवासी क्षेत्र में था। इस पर यहां पर रहने वालों को न्यायालय से भी राहत मिली थी। राम राजा लोक के बाद फिर से इसी खसरा नंबर का विवाद फंस गया था। ऐसे में यह पूरा परिसर खाली नहीं हो पा रहा था तो मंदिर के परिसर के विस्तार का काम भी अब तक रुका हुआ है। बताया जा रहा है कि इस खसरा नंबर में 16 से 20 परिवार निवासरत बताए जा रहे है। अब प्रशासन ने भी इसके लिए है कि इसे लेकर पर्यटन विभाग के प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा पीएस ने भी प्रशासन से जल्द ही मामला सुलझाने को कहा था।