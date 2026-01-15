15 जनवरी 2026,

टीकमगढ़

आवास प्लस की सूची में ग्रामीणों के नहीं आए नाम

सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक पर लगाए आरोप

टीकमगढ़

image

Akhilesh Lodhi

Jan 15, 2026

सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक पर लगाए आरोप

सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक पर लगाए आरोप

टीकमगढ़ जतारा जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत बछोडा खास में आवास प्लस का सर्वे किया गया था। जिसकी सूची जारी हो चुकी है। आवास प्लस की जारी सूची में ग्रामीणों के नाम नहीं आने पर बुधवार को कई ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने एसडीएम संजय कुमार दुबे को ज्ञापन सौंपा गया।

ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि सरपंच सचिव व रोजगार सहायक की मिलीभगत से गांव में आवास प्लस सर्वे के कार्य में मनमानी व लापरवाही की गई है। ग्राम पंचायत में पुन: आवास प्लस का सर्वे कराया जाए। ग्रामीणों के इस ज्ञापन के संबंध में एसडीएम ने जांच कराने का आश्वासन दिया है।

ग्राम पंचायत बछोडा खास के ग्रामीण इंद्रजीत घोष, लीला बाई घोष, रामेश्वर चढार, नंदराम अहिरवार, परम लाल, गोविंद दास अहिरवार, जशोदा चढार, पुखन अहिरवार, देवीदास अहिरवार, बालाराम अहिरवार, कुशमा अहिरवार, अखलेश, बल्लू घोष, दिनेश सिंह घोष, राजूए संजीव अहिरवार सहित अन्य कई लोगों ने बताया कि विगत वर्ष में किये आवास प्लस के सर्वे में ग्राम पंचायत बछोडा में लगभग 10000 की आबादी में बछोडा खास व बछोडा भाटा में मिला कर लगभग पात्र हितग्राहियों की संख्या1500 थी, लेकिन आवास प्लस की जारी सूची में सिर्फ 750 लोगों के नाम है। बाकी पात्र हितग्राहियों के नाम सरपंच सचिव व रोजगार सहायक द्वारा जारी सूची में नही जुड़वा, गए। इसलिए बछोड़ा पंचायत में आवास प्लस का पुन: सर्वे करा छूटे पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जाए।

ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि सरपंच सचिव व रोजगार सहायक ने मिलकर बडे बडे लोगों के नाम आवास प्लस की सूची में जोड़ दिए गए है और गरीबों व पात्र लोगों के नाम आवास प्लस में नहीं जोड़ गए है। ग्राम बछोडा की आवास प्लस की जारी सूची की जांच कराई जाए और पुन: आवास प्लस का सर्वे कराया जाए और निष्पक्ष तरीके से पात्र लोगों को आवास प्लस के सर्वे में जोडा जाए।

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / आवास प्लस की सूची में ग्रामीणों के नहीं आए नाम

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

नाबालिग को प्रेमजाल में फं साकर आगरा में एक लाख में बेचा

खरीददार गिरफ्तार, बेचने वाले आरोपी फ रार
टीकमगढ़

तीन दर्जन से अधिक धार्मिक स्थानों पर लगेगा मकर संक्रांति का मेला

कुण्डेश्वर में १२५ के करीब सुरक्षा में लगेगा पुलिस बल, अन्य स्थानों पर पहुंचेगी पुलिस फोर्स
टीकमगढ़

374 करोड़ की बान सुजारा बांध परियोजना मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य

121 गांवों में 850 किमी पाइपलाइन बिछाने की योजना, कई गांवों में काम अधूरा
टीकमगढ़

पंचायतों के बिल अब दूसरे जिले की ट्रेजरी में होंगे पास, मनरेगा का नाम बदला, भुगतान प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव

टीकमगढ़ जिले के बीजी राम जी (मनरेगा) के बिल रायसेन और गुना जिले के टीकमगढ़ में हो रहे पास
टीकमगढ़

जिले में अब तक केवल 380 जलस्रोतों के ही लिए गए पानी के सैंपल

इंदौर हादसे के बाद पीएचई विभाग सक्रिय
टीकमगढ़
