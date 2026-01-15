आवास प्लस की सूची में ग्रामीणों के नहीं आए नाम

ग्राम पंचायत बछोडा खास के ग्रामीण इंद्रजीत घोष, लीला बाई घोष, रामेश्वर चढार, नंदराम अहिरवार, परम लाल, गोविंद दास अहिरवार, जशोदा चढार, पुखन अहिरवार, देवीदास अहिरवार, बालाराम अहिरवार, कुशमा अहिरवार, अखलेश, बल्लू घोष, दिनेश सिंह घोष, राजूए संजीव अहिरवार सहित अन्य कई लोगों ने बताया कि विगत वर्ष में किये आवास प्लस के सर्वे में ग्राम पंचायत बछोडा में लगभग 10000 की आबादी में बछोडा खास व बछोडा भाटा में मिला कर लगभग पात्र हितग्राहियों की संख्या1500 थी, लेकिन आवास प्लस की जारी सूची में सिर्फ 750 लोगों के नाम है। बाकी पात्र हितग्राहियों के नाम सरपंच सचिव व रोजगार सहायक द्वारा जारी सूची में नही जुड़वा, गए। इसलिए बछोड़ा पंचायत में आवास प्लस का पुन: सर्वे करा छूटे पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जाए।