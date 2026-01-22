15 साल पुरानी आधा दर्जन से अधिक बसों को नोटिस

टीकमगढ़ परिवहन विभाग द्वारा 15 वर्ष से अधिक पुरानी आधा दर्जन से अधिक यात्री बसों को संचालन से हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने के बावजूद बस संचालकों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। विभागीय आदेशों की खुलेआम अनदेखी करते हुए ये जर्जर बसें आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की सडक़ों पर फ र्राटा भर रही है।